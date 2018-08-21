Сооронбай Жээнбеков принял участие в праздничной молитве

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 21 августа в одном из микрорайонов Бишкека принял участие в праздничной молитве в честь священного мусульманского праздника жертвоприношения.

Глава государства приехал в мечеть в 12-м микрорайоне, где поздравил мусульман страны с праздником Курман-айт (Курбан-байрам), сообщает пресс-служба главы государства.

«Пусть каждый гражданин Кыргызстана достигнет счастья и благополучия благодаря духовному обновлению и очищению, честному труду в справедливом обществе», – сказал Жээнбеков.

Сегодня праздничные молитвы прошли по всему Кыргызстану. На Старой площади столицы, несмотря на проливной дождь, собралось около 25 тысяч человек.

В городе Оше, южной столице Кыргызстана, на центральной площади около 13 тысяч человек обращались к Всевышнему с молитвой.