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    Сооронбай Жээнбеков принял участие в праздничной молитве

    Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 21 августа в одном из микрорайонов Бишкека принял участие в праздничной молитве в честь священного мусульманского праздника жертвоприношения.

    Сооронбай Жээнбеков; фото: пресс-служба президента КР
    Сооронбай Жээнбеков; фото: пресс-служба президента КР

    Глава государства приехал в мечеть в 12-м микрорайоне, где поздравил мусульман страны с праздником Курман-айт (Курбан-байрам), сообщает пресс-служба главы государства.

    «Пусть каждый гражданин Кыргызстана достигнет счастья и благополучия благодаря духовному обновлению и очищению, честному труду в справедливом обществе», – сказал Жээнбеков.

    Сегодня праздничные молитвы прошли по всему Кыргызстану. На Старой площади столицы, несмотря на проливной дождь, собралось около 25 тысяч человек.

    В городе Оше, южной столице Кыргызстана, на центральной площади около 13 тысяч человек обращались к Всевышнему с молитвой.

    Темы: Бишкек, Ислам в Центральной Азии, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
    Теги: Бишкек Жээнбеков Курбан-байрам Курман айт хайит
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