Судья приказал конвою вывести из зала Розу Отунбаеву

Экс-президент Кыргызстана Роза Отунбаева была в пяти минутах от принудительного выдворения из зала суда по делу лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева.

Солдаты конвоя были в легкой растерянности, но за экс-президента Кыргызстана Розу Отунбаеву заступились юристы, напомнившие судье, что она как бывший глава государства обладает правом на неприкосновенность.

Ситуация на вчерашних слушаниях по делу главы политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и бывшего посла Кыргызстана в Южной Корее Дуйшона Чотонова на какое-то время перешла в перепалку из-за очередного желании судьи работать до поздней ночи.

После 21 часа судью Айбека Эрнис уулу начали просить завершить продолжавшиеся с утра слушания.

Присутствовавший на процессе в качестве наблюдателя омбудсмен Кубат Оторбаев спросил судью, на каком основании он продлевает рабочий день, а также указал на то, что в зале суда складывается неспокойная обстановка.

На что Эрнис уулу ответил, что работа будет продолжена.

«Ежовщина»

В это время не сдержалась Роза Отунбаева: она назвала процесс «ежовщиной» и попросила судью отпустить людей домой.

Судья, в свою очередь, сказал Отунбаевой покинуть зал суда и приказал конвою выпроводить ее за двери.

«Что за «ежовщина», – воскликнула она в эмоциях. – Покину, когда захочу. Не мучай людей. Не мучай и солдат».

За Отунбаеву заступились юристы, предупредив конвой, что она обладает правом на неприкосновенность, но перепалка в суде продолжилась, на этот раз с адвокатом Канатом Хасановым, представляющим интересы Текебаева.

Судья вынес ему частное определение.

«Судья, вы вообще нас за людей считаете или не считаете? – не сдержался Хасанов. – Вы нас мразью считаете! Вы нас уже втоптали в дерьмо. Мы же люди, так нельзя. Прекратите, пожалуйста! Приостановите процесс, я вас очень прошу».

В итоге процесс по делу Текебаева и Чотонова продлился до 22 часов.

Предрешенный конфликт

Сегодня на процессе будут продолжены прения сторон, и ожидается, что Текебаев закончит свое выступление, продолжавшееся три с половиной дня.

Омурбек Текебаев, один из ветеранов кыргызстанской политики, лидер парламентской фракции «Ата Мекен», занимавший позицию председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана с 2005 по 2006 год, был арестован в феврале по возвращении в Бишкек из заграничной командировки.

Текебаев был обвинен в мошенничестве и коррупции: якобы в 2010 году он получил взятку в размере 1 млн долларов от российского предпринимателя Леонида Маевского за доступ к управлению телекоммуникационной компанией «Мегаком».

Но практически все наблюдатели считают, что арест Текебаева был предрешен гораздо раньше: слишком уж красноречивым был его конфликт с президентом страны Алмазбеком Атамбаевым.