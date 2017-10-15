В Кыргызстане начались выборы президента – их итог непредсказуем

Сегодня в 8.00 утра в Кыргызстане заработали 2375 избирательных участков – впервые в истории страны проходят выборы, итог которых сложно предсказать.

Центральная избирательная комиссия КР сообщает, что в списки избирателей попали около 3 млн 26 тысяч кыргызстанцев.

Всего по стране открыты 2375 избирательных участков, и еще 33 дополнительных, на которых могут проголосовать люди, находящиеся вдали от места прописки.

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова выразила надежду, что в голосовании примут участие и граждане Кыргызстана, находящиеся за рубежом.

По официальным данным, только в России и Казахстане на заработках находятся более 700 тысяч граждан Кыргызстана, в основном с правом избирательного голоса. Для участия на выборах они должны были сдать свои биометрические данные в консульских учреждениях и встать на учет.

Но, по данным ЦИК, за пределами Кыргызстана в списки попали всего 18 тысяч избирателей.

За выборами президента Кыргызстана наблюдают 775 мониторов из 58 стран. Кроме них своих наблюдателей назначили различные общественные объединения Кыргызстана и сами кандидаты в президенты.

Выборы проходят по новой технологии – с использованием биометрических данных граждан.

Также используются автоматически считывающие урны. Ожидается, что в течение часа после завершения выборов, а голосование будет прекращено в 20 часов, уже будут известны их предварительные итоги.

На должность президента претендуют 11 человек.

Но основная борьба проходит между тремя бывшими премьер-министрами страны: кандидатом от Социал-демократической партии Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, за которым стоит уходящий президент Алмазбек Атамбаев, лидером партии «Республика» Омурбеком Бабановым и лидером партии «Ак-Шумкар» Темиром Сариевым.

Большинство аналитиков в стране предполагают, что выборы пройдут в два тура. Ожидается, что во втором туре будут состязаться Жээнбеков и Бабанов – фаворит предвыборных рейтингов.

Последний, будучи явным лидером гонки, оказался жертвой «черного пиара» со стороны провластных СМИ Кыргызстана, его же сторонники подвергались запугиванию и давлению, причем даже со стороны криминальных группировок.

Бабанова лично обвиняли в подкупе голосов, подготовке к силовому захвату власти в случае поражения на выборах, сомнительных связях с казахстанскими олигархами.

Проголосовали первыми

Бабанов сегодня первым из кандидатов пришел на избирательный участок в Бишкеке, он сказал, что 15 октября «будет вписано в историю Кыргызстана золотыми буквами».

«Сегодня прекрасный день. Я очень счастливый человек: живу в стране, где у каждого есть право выбора. Я всегда хотел изменить страну, привнести что-то новое… Я голосовал за перемены. За то, чтобы наша республика вошла в десятку быстроразвивающихся стран…» – сказал кандидат в президенты после голосования.

Проголосовал уже и Темир Сариев, рассказавший СМИ, что он и его команда будут делать в первые сто дней в случае победы.

«Из первых шагов… мы должны сохранить устойчивость и развитие, мир и согласие внутри страны, наладить хорошие отношения с нашими соседями. Второй шаг – это неотложная реформа судебной системы и правоохранительных органов», – отметил он.

Сариев также сказал о намерении начать переговоры о двойном гражданстве с Россией и Казахстаном, где работают большинство граждан Кыргызстана.

Вновь пугают?

Между тем сегодня утром Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана сообщил о выявлении «очередного факта подготовки к массовым беспорядкам с последующим захватом административных зданий».

Пресс-центр ГКНБ распространил информацию, что экс-депутат парламента КР Казыбек Шайымбетов, ранее осужденный за незаконное хранение и ношение взрывного устройства и боеприпасов, предварительно вступив в сговор с группой лиц, намеревался принять активное участие в массовых беспорядках во время и после проведения выборов президента в случае проигрыша одного из кандидатов.

Также сообщается, что «экс-депутат и его сторонники в последние несколько дней проводили активные поиски оружия и боеприпасов для участия в массовых беспорядках и захвате административных зданий государственных органов».

Ранее по таким же обвинениям были арестованы лидер парламентской фракции Канатбек Исаев и несколько влиятельных людей, которые поддержали на выборах кандидатуру Омурбека Бабанова.