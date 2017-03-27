В Кыргызстане сотня задержанных после ареста очередного оппозиционера

Стрельба, ранения, поврежденный транспорт и более сотни задержанных – итог попытки вернуться в Кыргызстан экс-депутата кыргызского парламента Садыра Жапарова.

Бывший депутат Жогоргу Кенеша (парламента) Кыргызстана Садыр Жапаров, постоянно проживающий на Кипре, был арестован 25 марта при пересечении кыргызско-казахстанской границы.

Официальным поводом для ареста стало его обвинение во взятии в заложники человека в ходе беспорядков весной 2010 года, вызванных второй народной революцией, в ходе которой был свергнут президент Курманбек Бакиев.

Правда, сам заложник, бывший полномочный представитель правительства Кыргызстана в Иссык-Кульской области Эмильбек Каптагаев заявил, что не писал заявления на Жапарова и не может утверждать, что он был заказчиком его захвата.

Его заявление, опубликованное в Фейсбуке, звучит следующим образом: «Заявление не писал и не собираюсь писать, ибо у меня нет никаких доказательств того, что именно он организовал захват заложника».

Вместе с тем Каптагаев повторил свои показания, что все, кто имел прямое или косвенное отношение к организации его захвата в заложники, являются родственниками и близкими людьми Садыра Жапарова.

Встретили другие

Встречать Жапарова на границу с Казахстаном поехали несколько десятков человек его сторонников – накануне в СМИ прошла информация, что его не пустят в страну по указанию спецслужб.

Целая группа сопровождала экс-депутата и со стороны Казахстана, в основном из числа тех граждан Кыргызстана, которые находятся в этой стране на заработках.

Еще ранее Жапаров заявлял в СМИ, что намерен баллотироваться на пост президента Кыргызстана и принять участие в выборах, намеченных на 19 ноября 2017 года.

Встречать его на пограничный пост поехали и силовики, в том числе один из заместителей министра внутренних дел Кыргызстана.

Жапаров был задержан прямо на границе и доставлен в здание Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ).

То есть почти так же, как 26 февраля у трапа самолета в аэропорту Бишкека был арестован лидер оппозиционной партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев, которого обвинили в коррупции и мошенничестве.

Еще до приезда в страну Жапаров объявлял через СМИ о запланированном на 25 марта митинге в Бишкеке, но до митинга, он, естественно, не доехал.

Дали властям 20 минут…

Получив информацию о задержании своего лидера, около 500–600 сторонников Жапарова направились в сторону здания ГКНБ с требованием его освобождения.

Они дали на это властям 20 минут. После митингующие, пытаясь прорвать оцепление милиции вокруг здания ГКНБ, кричали и бросали пластиковые бутылки в милиционеров.

Прозвучали выстрелы в воздух, а затем в дело подключился спецназ, который силой оттеснил протестующих на сотни метров от здания ГКНБ.

После этого сотрудники милиции начали стрелять в воздух, применили шумовые гранаты и дубинки. По итогам разгона задержаны за нарушение общественного порядка 105 участников митинга.

По сообщению МВД Кыргызстана, в ходе противостояния митингующих с силовиками пять сотрудников милиции получили различные телесные повреждения.

Кроме того, с заявлением в милицию обратился некий водитель автобуса, которому неизвестные разбили стекла и повредили двери.

На месте события работали около ста сотрудников милиции, которые запихивали задержанных в автобусы и увозили в здание милиции. Это вызвало крайнюю агрессию у задержанных, которые разбивали окна автобусов изнутри и тщетно пытались выбраться.

Десятки осуждены…

В тот же день Первомайский районный суд Бишкека вынес решение об административном аресте от двух до пяти дней в отношении 64 человек, более 10 человек были оштрафованы. С остальными провели профилактическую беседу и отпустили домой.

При этом в зал суда не пустили сотрудников аппарата омбудсмена, которые по долгу службы пытались провести мониторинг. Только после 22.00 часов в зал суда пропустили омбудсмена страны.

Против 12 человек возбуждены уголовные дела по статьям УК КР «Хулиганство», «Причинение имущественного ущерба», «Применение насилия в отношении представителя власти».

Расследованием будет заниматься целая следственная группа столичной милиции.

Между тем Первомайский районный суд Бишкека избрал в отношении Садыра Жапарова меру пресечения в виде заключения под стражу до конца срока следствия в СИЗО-1 Бишкека.

Сколько будет длиться следствие, неизвестно, законом на это дается два месяца.