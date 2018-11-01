В Кыргызстане впервые судят за похищение и убийство собаки

Дело о похищении и убийстве собаки породы курцхаар по кличке Спайс довести до суда помог президент Сооронбай Жээнбеков, получивший письмо от его юного владельца.

Процесс по делу о псе Спайсике начался 31 октября в Свердловском районном суде Бишкека под председательством судьи Алмаза Касымбекова.

«А к чему такой резонанс?» – искренне удивилась прокурор, узнав, что в зале суда присутствует пресса. Удивились и подсудимый с его адвокатом.

«Это же всего лишь собака», – такую мысль вслух при горевавших хозяевах никто и не озвучил, но она явно читалась на лицах присутствующих. Вот только для хозяев охотничий курцхаар Спайсик был не просто животным.

Лучший друг

В семье Юсуповых, проживающей в центре Бишкека, кобель Спайс появился шесть лет назад. Взяли его двухмесячным щенком.

Собаку подбирали специально для трехлетнего сына Идина Юсупова, чтобы она была доброй, игривой и не могла причинить вред. Остановились на охотничьей породе курцхаар. И не прогадали. Пес стал настоящим другом для мальчика.

«Они все эти шесть лет росли вместе, – рассказала корреспонденту Ц-1 мама Идина Гуля Алмамбетова. – Спали вместе, играли вместе. Даже ели – и то вдвоем».

Если иногда мальчик ссорился с родителями – за утешением шел к любимому Спайсу. Тот умел поднять настроение ребенку. Взрослых хозяев четвероногий друг сопровождал в командировках, на выездах на природу, обожал охоту.

Думали, что потерялся…

23 июля 2018 года Спайс пропал. Его вывела гулять в самом центре Бишкека няня Идина. Отвернулась купить овощи в ларьке – а пса уже и след простыл. Он был с ошейником, даже поводок не отстегнули. Решили, что просто куда-то отбежал.

Через час кобеля искали уже всей семьей. Не найдя собаку, решили обратиться в милицию. Но там сказали, что никто поисками пса заниматься не будет.

«Честно, я просто разревелась, когда нам отказали в помощи», – вспоминает хозяйка.

Тогда за поиски Спайса взялись своими силами. Опубликовали фото во всех социальных сетях. Хозяин, директор издательского центра, распечатал пять тысяч объявлений о пропаже. Фото собаки висело почти на каждом столбе в центре столицы.

«Это были беспрецедентные поиски, – говорит Гуля Алмамбетова. – Мы посчитали, более 50 тысяч перепостов во всех соцсетях».

Хозяева были уверены: собака редкая, точно найдется.

Но даже спустя несколько дней никаких вестей о псе не появилось. Отчаявшийся мальчик Идин решился на смелый шаг: написал письмо президенту.

Помощь главы государства

Письмо, в котором мальчик просил Сооронбая Жээнбекова, чтобы тот «попросил своих милиционеров взяться за это дело», Идин оставил на столе. Мать сфотографировала и выложила в соцсети. Удивительно, но просьба до Жээнбекова дошла. В тот же вечер позвонили из Администрации президента. Пообещали – помогут.

Подстегнутые «сверху» милиционеры сразу взялись за работу. Благодаря камерам видеонаблюдения выяснили: пес не убежал. Его похитили. Мужчина схватил его и закинул в свою машину, после чего уехал.

По номерам авто нашли и похитителя. Им оказался любитель охоты 63-летний Темирболот Сатыбалдиев.

Нашли и собаку. Точнее – ее труп. Пса то ли удавили, то ли отравили. Вскрытия не проводили.

Версия похитителя

Как рассказал на суде подсудимый Сатыбалдиев, сам занимающийся и разведением охотничьих тайганов, собаку он забрал, чтобы потом отдать хозяевам. Отвез в пригородное село к знакомому. Посадил на цепь. Но уже спустя несколько дней пес помер.

«Наверное, сосед отравил, – выдвинул он свою версию на суде. – У них давно нелады были».

Почему он не отвез пса в милицию, не вернулся на место «находки», где были расклеены тысячи объявлений, в конце концов – не обратился в охотсоюз (он же охотник!), где зарегистрированы все собаки охотничьих пород, – подсудимый ответить затруднился.

«Мне очень неудобно, что я принес столько горя семье, – сказал он корреспонденту Ц-1. – Но никаких корыстных побуждений у меня не было». По статье «Кража» ему грозит до трех лет лишения свободы.

Виновный должен понести наказание

Похититель неоднократно пытался договориться с хозяевами погибшего пса. Предлагал решить вопрос финансово.

«Нам не нужно ни копейки его денег, – заявила Гуля Алмамбетова. – Мы даже моральный ущерб заявлять не будем в суде. Он просто должен понести наказание по законам Кыргызстана».

По словам матери, ее сын Идин до сих пор не оправился от душевной травмы.

«Он стал бояться серых машин, – рассказывает она. – Говорит: «Мама, папа, давайте проследим за этой машиной. Вдруг еще кого-то украдут».

Родители утверждают: им нужно вернуть сыну веру в безопасность, веру в то, что они живут в стране с верховенством закона.

«Сегодня похитят собаку или курицу, а завтра – человека? – вопрошает она. – Мы граждане страны и имеем право на неприкосновенность нашей собственности».

Цветы для Спайса

Пса похоронили на участке деда Идина. Мальчик постоянно приносит цветы своему другу. Старается храбриться, но иногда слезы все-таки наворачиваются на глаза.

А судьба похитителя, вероятнее всего, решится уже на следующем судебном заседании 5 ноября.

Скорее всего, он отделается штрафом. Но и это, по словам потерпевших, будет ему хорошим уроком.

Андрей Назаров – корреспондент Ц-1 в Кыргызстане