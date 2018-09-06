Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Кыргызстан

    Организаторы ВИК: шкура снежного барса — музейный экспонат

    Шкура снежного барса, вывешанная организаторами Всемирных игр кочевников в одной из юрт этногородка в кыргызском ущелье Кырчын, и ставшая предметом разбирательств в соцсетях, оказалась музейным экспонатом.

    Шкура снежного барса; фото: соцсети
    Шкура снежного барса; фото: соцсети

    Об этом 5 сентября заявили в пресс-службе Государственной инспекции по экологической и технической безопасности КР.

    4 сентября один из туристов, приехавший в этногородок, построенный к III Всемирным играм кочевников (ВИК), опубликовал в Интернете фотографию убранства одной из юрт.

    «В юрте висит шкура снежного барса. Законно ли это?» – спросил пользователь в подписи под фотографией.

    Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства отреагировало оперативно. В тот же день пресс-служба ведомства распространила сообщение, в котором указала, что «отстреливать и украшать юрты шкурами животных, занесенных в Красную книгу, строго запрещено».

    В ведомстве добавили, что, согласно законодательству КР, хозяевам юрты теперь грозит штраф в 1,5 млн сомов (22 тысячи долларов).

    Но позже выяснилось, что юрта принадлежит потомкам кыргызского богатыря Кожомкула, а шкуру снежного барса они взяли на время в музее имени своего деда.

    Ирбис, или снежный барс, занесен в Красную книгу. В горах Кыргызстана их осталось не более 300 особей, о чем Ц-1 подробно писал ранее.

    Темы: Всемирные игры кочевников, Животные в Центральной Азии, Права животных
    Теги: Всемирные игры кочевников Кыргызстан Снежный барс шкура
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Политика

    Виктор Орбан смотрит в одном направлении с Турцией и странами ЦА

    Скандальный европейский политик, поставивший цель спасти Европу от мигрантов, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан третий день проводит в Кыргызстане, утопая в колорите кочевой и тюрской культуры страны.

    Кыргызстан

    Выбор редактора

     Права человека

    Суд в Париже рассмотрел иск Атаевой против Таджибаевой

    На слушаниях иска Надежды Атаевой против Мутабар Таджибаевой в суде Парижа прокурор поддержал позицию защиты ответчика, заявившей о несостоятельности претензий, предъявленных ее клиенту.

    Мир
    Права человека

    Таджибаева заинтересована в полном судебном рассмотрении иска Атаевой

    Суд в Париже не должен отклонить иск Надежды Атаевой о клевете и оскорблении, судебное рассмотрение претензий должно состояться, заявляет накануне процесса ответчица – Мутабар Таджибаева.

    Мир

    Новости из Кыргызстанa

     Политика

    Виктор Орбан смотрит в одном направлении с Турцией и странами ЦА

    Скандальный европейский политик, поставивший цель спасти Европу от мигрантов, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан третий день проводит в Кыргызстане, утопая в колорите кочевой и тюрской культуры страны.

    Кыргызстан