Организаторы ВИК: шкура снежного барса — музейный экспонат

Шкура снежного барса, вывешанная организаторами Всемирных игр кочевников в одной из юрт этногородка в кыргызском ущелье Кырчын, и ставшая предметом разбирательств в соцсетях, оказалась музейным экспонатом.

Об этом 5 сентября заявили в пресс-службе Государственной инспекции по экологической и технической безопасности КР.

4 сентября один из туристов, приехавший в этногородок, построенный к III Всемирным играм кочевников (ВИК), опубликовал в Интернете фотографию убранства одной из юрт.

«В юрте висит шкура снежного барса. Законно ли это?» – спросил пользователь в подписи под фотографией.

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства отреагировало оперативно. В тот же день пресс-служба ведомства распространила сообщение, в котором указала, что «отстреливать и украшать юрты шкурами животных, занесенных в Красную книгу, строго запрещено».

В ведомстве добавили, что, согласно законодательству КР, хозяевам юрты теперь грозит штраф в 1,5 млн сомов (22 тысячи долларов).

Но позже выяснилось, что юрта принадлежит потомкам кыргызского богатыря Кожомкула, а шкуру снежного барса они взяли на время в музее имени своего деда.

Ирбис, или снежный барс, занесен в Красную книгу. В горах Кыргызстана их осталось не более 300 особей, о чем Ц-1 подробно писал ранее.