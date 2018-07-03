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    В Кыргызстане всех чиновников проверят на предмет коррупции

    Президент КР Сооронбай Жээнбеков поручил проверить все ведомства и каждого госслужащего индивидуально на предмет действующих коррупционных схем, «невзирая на чины и должности».

    В парламенте Кыргызстана; фото: открытый источник
    В парламенте Кыргызстана; фото: открытый источник

    Об этом кыргызстанский лидер заявил 2 июля на совещании с секретариатом Совета безопасности.

    «Еще раз повторю: борьба с коррупцией должна быть безжалостной, невзирая на чины и должности. Граждане ожидают конкретных действий и жестких мер по искоренению коррупции», – сказал президент.

    Жээнбеков потребовал от членов Совета безопасности тщательно изучать и реагировать на все заявления и жалобы от населения.

    «Принимайте каждого гражданина и решайте их вопросы, отписок быть не должно!» – потребовал президент.

    С 1 июля в Кыргызстане началась кампания по проверке деклараций о доходах госслужащих. Секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев заявил, что в первую очередь проверка коснется лиц, занимающих политические должности, в том числе в Аппарате президента КР, правительстве и парламенте.

    Результаты проверки будут озвучены осенью этого года.

    В настоящее время под следствием по коррупционным делам находятся бывшие премьер-министры КР Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков, а также экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов.

    Темы: Коррупция, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
    Теги: коррупция Кыргызстан Сооронбай Жээнбеков
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