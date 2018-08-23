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    • Кыргызстан

    В Оше чиновницу осудили за разжигание вражды между кыргызами и узбеками

    Референт Счетной палаты Кыргызстана А.Ж.К. осуждена на пять лет за провокационную СМС-рассылку о якобы начавшемся в апреле 2018 года межэтническом конфликте на юге республики.

    На встрече Омурбека Бабанова 28 сентября в Оше
    Ош

    Уроженка Узгенского района , 1972 года рождения, на суде, состоявшемся в Ошском горсуде 22 августа, созналась, что 9 апреля 2018 года купила три СИМ-карты, с которых производила провокационную рассылку жителям области.

    Текст сообщений был таким: «Кыргызы, не выходите из дома. Кыргызско-узбекская война началась. Идет резня» (перевод Ц-1).

    Преступные деяния осужденной были совершены на фоне потепления связей между Бишкеком и Ташкентом и встречи глав правительств двух стран в конце марта в Фергане.

    Своими действиями, по версии следствия, она совершила преступление против конституционного строя и безопасности государства.

    Согласно решению суда, пятилетний срок чиновница будет отбывать в колонии для осужденных женщин. Наказание отсрочено на семь лет, до достижения 14-летнего возраста дочери осужденной.

    В южных областях КР дважды вспыхивали межэтнические конфликты между этническими узбеками и кыргызами – в 1990 и 2010 годах. В последний раз жертвами столкновений стали более 400 человек.

    Темы: Кыргызстан, Ош, Ошские события 2010, Узбекистан
    Теги: вражда Кыргызстан межэтнический конфликт Ош суд
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