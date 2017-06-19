Верховный суд Кыргызстана изданию «Заноза» – нет, нет, нет

Верховный суд КР сегодня рассмотрел три надзорные жалобы издания «Заноза», ее журналиста и экс-депутата по многомиллионным искам Генпрокуратуры – и все отклонил.

Согласно решению Верховного суда Кыргызстана, две статьи онлайн-издания Zanoza.kg, ставшие поводом для подачи иска по защите чести и достоинства президента, останутся заблокированными.

Ранее такое решение приняли суды первой и второй инстанции Октябрьского района и города Бишкека.

Высшая судебная инстанция также оставила в силе решения о запрете на выезд из страны юристу клиники «Адилет», бывшему члену парламента, директору правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой и автору «Занозы» Нарыпу Айып.

Дорогие честь и достоинство президента

Генеральная прокуратура Кыргызстана за последние три месяца подала пять исков против независимых изданий в защиту чести и достоинства президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

В последнем иске Генпрокурор оценил честь и достоинство главы государства в 12 млн сомов, требуя по 3 млн с автора статьи «Занозы», главного редактора сайта Дины Масловой, с самого издания и Чулпон Джакуповой.

Общая сумма исков против «Занозы» на сегодня достигла 27 млн сомов (394 тысячи долларов США).

Юрист «Института Медиа Полиси» Алтынай Исаева, выступая в суде, отметила, что со стороны представителей истца не были представлены объективные основания, что наличие статьи в сети несет реальную угрозу интересам истца.

В свою очередь журналист Айып поддержал ходатайство юриста и отметил, что блокировка статей не имеет смысла.

«Статья вышла три месяца тому назад. Она давно уже была скопирована другими агентствами в Кыргызстане и в других странах. На них запрет на публикацию статьи не действует», – сказал он.

Представитель Генпрокуратуры Руслан Абдрахман выступил против удовлетворения ходатайства ответчиков, уточнив, что статья заблокирована только на время рассмотрения дела в суде.

Закрыть издание и преподать урок

Главный редактор Маслова во всей судебной баталии видит желание властей закрыть независимый сайт перед выборами президента, намеченными на 15 октября.

Комментируя ситуацию для Ц-1, журналист Айып добавил, что в его статьях не было ни одного слова, оскорбляющего честь и достоинство президента.

Но он считает, что цель многомиллионных исков не только в том, чтобы закрыть издание, ограничив свободу слова в стране, но желание преподать урок другим журналистам.

«Они выиграют это дело, закроют наше издание… Но цель и в том, чтобы другие журналисты увидели, как расправились с нами, и чтобы больше никто не вякал. Вот в чем главная цель… », – говорит Айып.