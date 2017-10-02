Выборы в Кыргызстане: власть пошла на крайние меры

Власть КР призвала под свои знамена криминал, арестовав с их помощью депутата Каната Исаева, соратника Омурбека Бабанова, – главного оппонента на президентских выборах.

В субботу 30 сентября сотрудники Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) задержали одного из лидеров парламентской фракции «Кыргызстан» Каната Исаева.

Оппозиционного депутата арестовали практически сразу же после окончания мирного митинга «За честные выборы», в котором он принимал участие.

Генпрокуратура Кыргызстана завела уголовное дело на Исаева, обвинив его в подготовке вооруженного захвата власти и организации массовых беспорядков в период выборной кампании.

Показания дают члены ОПГ

Версию правоохранительные органы подкрепили оперативными видеосъемками. В одной из них два члена организованной криминальной группировки (ОПГ) известного авторитета Камчи Кольбаева обсуждают выборы президента.

В титрах два бандита представлены как Чынгыз Джумагулов (по кличке Доо – «Верблюд») и Улан Барчакеев (по кличке Узун Улан).

Один из них ведет себя как штатный следователь и задает наводящие вопросы. Второй рассказывает о том, что к нему якобы пришли депутаты парламента Канат Исаев и Каныбек Иманалиев, для того чтобы обсудить планы захвата власти.

Первый бандит возмущается такой вероломностью депутатов. Далее беседа продолжается уже с участием третьего члена ОПГ по имени Эркин. Сценарий «третьей революции» криминальная тройка обговаривает уже с финансовой точки зрения.

Генпрокуратура, видимо, на основании показаний «законопослушных» членов ОПГ заводит уголовное дело на оппозиционного депутата и приходит к следующим выводам.

Для полноты картины процитируем официальное сообщение Генпрокуратуры КР:

«Из материалов уголовного дела следует, что Канатбек Исаев, являясь активным сторонником кандидата на должность президента Омурбека Бабанова, в сговоре с представителями организованных преступных группировок, с целью организации массовых беспорядков и последующего насильственного захвата власти осуществляли подбор, подкуп и подготовку молодых людей, в том числе членов ОПГ, для использования их в противоправных акциях во время и после выборов президента КР под предлогом фальсификации итогов голосования».

В целях всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств уголовное дело направлено в Главное следственное управление ГКНБ для организации расследования, сообщают далее в Генпрокуратуре.

Депутаты и правозащитники возмущены

Депутат от оппозиционной партии «Ата-Мекен» Каныбек Иманалиев уже заявил о том, что впервые услышал и увидел эти бандитские лица в видеоролике, растиражированном в социальных сетях. А о предполагаемом заговоре узнал из Интернета.

Парламентарий Жанар Акаев, выступивший организатором акции «За честные выборы», считает, что Канат Исаев задержан, потому что власти боятся проигрыша своего кандидата – бывшего премьер-министра и друга президента Сооронбая Жээнбекова.

Большинство избирателей в курсе того, что Исаев поддерживает кандидата в президенты Омурбека Бабанова, также бывшего премьера страны и лидера партии «Республика».

Этим арестом власть хочет показать, что она может посадить в тюрьму любого, кого захочет.

По мнению правозащитника Эдиля Байсалова, этими действиями власть демонстрирует свое лицемерие. Байсалов считает, что уголовное дело должно возбуждаться на конкретных представителей власти, которые узурпировали ее.

Власть не хочет поражения

Свою оценку текущей выборной ситуации дал и фаворит президентской гонки Омурбек Бабанов.

Действия ГКНБ кандидат в президенты назвал провокацией и давлением на него лично и его соратников. Бабанов считает, что силовые структуры пытаются лишить избирателей конституционного права на свободу выбора.

Он сообщил, что на недавнем совещании в ГКНБ аналитики привели шокирующие власть цифры.

По подсчетам специалистов, оппонент власти может выиграть в первом туре. За лидера партии «Республика» сегодня готовы отдать голоса 65 процентов избирателей. Экс-премьер-министр Сооронбай Жээнбеков набирает по этим раскладам в несколько раз меньше голосов.

«Каната Исаева арестовали только из-за того, что он поддерживает меня на этих выборах», – заявил Омурбек Бабанов.

По его мнению, Исаев является принципиальным и беспристрастным политиком.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев обещал перед выборами обеспечить мирную передачу власти.

По мнению экспертов и наблюдателей, этому противится ближайшее окружение Атамбаева.

Как считают многие политики, страх потерять власть и оказаться на скамье подсудимых вынуждает некоторых высокопоставленных чиновников нынешнего режима идти на противоправные действия. В том числе и на сотрудничество с криминальными структурами.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Бабанов заявил, что его как гражданина оскорбляет сам факт связи спецслужб с бандитами.