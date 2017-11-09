Жители Оша тратят больше из-за ситуации на границе КР и РК

Усиленный контроль на границе Кыргызстана и Казахстана привел к повышению цен на продукты питания и промышленные товары в южном кыргызстанском городе Оше.

Вот уже месяц, как Казахстан сузил до предела проходимость на казахстанско-кыргызской границе. Километровые очереди, прежде всего из большегрузных машин, стали привычной картиной на границе двух стран.

Жители города Оша говорят, что стали ощущать на себе и своем кошельке проблемы на границе: подорожали продукты питания, медикаменты, бензин, стройматериалы и многое другое.

Продавец на строительном рынке в Оше рассказывает, что прежняя цена за кило штукатурки была 300 сомов, а теперь – 500 (1 доллар США – 69 сомов). Один лист гипсокартона подорожал с 400 до 600 сомов.

Также растут цены на продукты питания. Жанар, продавщица магазина «Санкт-Петербург», находящегося в Оше на улице Наукатской, рассказывает, что месяц назад 50-килограммовый мешок казахстанской муки «Дарад» стоил 1200 сомов, то теперь – 1380.

Килограмм конфет подорожал в среднем на 20–25 сомов, молочные продукты выросли на 2–5 сомов.

Владельцы магазинов объясняют, что смеси для молочных продуктов привозят из России или Казахстана. Детское питание «Нестеген», к примеру, подорожало с 380 до 470 сомов, продолжает Жанар.

По ее мнению, есть и такие бизнесмены, которые пользуются случаем, чтобы искусственно поднять цену даже на местные товары: теперь у них есть повод для оправдания.

Ограничения на кыргызско-казахстанской границе повлияли и на поставки медицинских препаратов, которые в большинстве своем завозятся из России через территорию Казахстана.

Сотрудница медфирмы ОсОО «Айыке Фарм» Зилола рассказывает, что в сентябре продавали капсулы «Имодиум» по 350 сомов, после закрытия казахстанской границы цена поднялась до 500. Мазь «Бепантен» и таблетка «Лариста Н» тоже подорожали на 10 и 20 сомов.

Кыргызстан не вводил ограничений на ввоз товаров из Казахстана или через его территорию, но Казахстан чинит препятствия на границе, то ссылаясь на фитосанитарный контроль, то на неспособность кыргызских властей поставить заслон контрабанде товаров из Китая.

По данным Евразийской экономической комиссии, за восемь месяцев этого года из Казахстана в Кыргызстан было поставлено пшеницы на 25 млн долларов, муки – больше трех млн долларов, маргарина – на 6 млн долларов, подсолнечного масла – на 5 млн долларов, шоколада – свыше трех млн долларов, хлебобулочных изделий – около трех млн долларов, кондитерской продукции – на 2 млн долларов.

По международным нормам для обеспечения продовольственной безопасности в стране должны быть запасы девяти видов жизненно необходимых продуктов питания, в том числе хлеба, молока, сахара, масла, картофеля и других.

Власти Кыргызстана говорят, что угрозы нехватки продовольствия нет. Но эксперты отмечают, что для предупреждения критической ситуации надо уже сейчас предпринимать необходимые меры.