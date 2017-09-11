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    • Узбекистан

    Рекордный плов в Ташкенте

    • Ошпазы готовят ингридиенты; фото: Бахтиер

    • Фото: Ц-1

    • Комиссия; фото: Бахтиер Насимов

    • Проверка веса плова; фото: Бахтиер Насимов

    • В Ташкенте радостная атмосфера; фото: Ц-1

    • Народ танцует, пока плов готовился; фото: Ц-1

    • Люди ждут плов... Фото: Ц-1

    • Фото: Ц-1

    • Фото: Ц-1

    • Фото: Ц-1

    • Фото: Ц-1

    • Фото: Ц-1

    • Фото: Ц-1

    • Фото: Ц-1

    • Фото: Ц-1

    • Фото: Ц-1

    • Фото: Ц-1

    • Фото: Ц-1

    • Фото: Ц-1

    • Фото: Ц-1

    • Фото: Ц-1

    • Фото: Ц-1

    • Раздача рекордного плова в Ташкенте; фото: Ц-1

    • Фото: Ц-1

    • Фото: Ц-1

    В рамках фестиваля традиционной культуры «Узбегим миллий кадриятлари» в Ташкенте готовили самый большой плов в мире, вес которого составит 8 тонн.

    Для плова-гиганта было использовано рекордное количество продуктов: 1500 кг говядины, 400 кг баранины, 220 кг курдючного жира, 1900 кг риса, 2700 кг моркови, 220 кг лука, 440 литров растительного масла и 57 кг соли.

    Для вкуса было добавлено 100 кг нута, 190 кг изюма, 5 кг зиры, 2 кг черного перца, 1 кг куркумы и 350 литров воды.

    По данным организаторов, плов будут раздавать в доме для престарелых «Муррават».

    Как и в случае остальных рекордов, Guinness World Records предоставит специальную комиссию, которая зафиксирует рекорд и будет следить за выполнением всех критериев и условий, необходимых для установления высшего мирового достижения в какой-либо области.

    Источник:Ц-1
    Темы: Красота в Центральной Азии, Культура Узбекистана, Культура Центральной Азии и центральноазиаты, Ташкент
    Теги: Книга рекордов Гиннеса плов Ташкент
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