Рекордный плов в Ташкенте

В рамках фестиваля традиционной культуры «Узбегим миллий кадриятлари» в Ташкенте готовили самый большой плов в мире, вес которого составит 8 тонн.

Для плова-гиганта было использовано рекордное количество продуктов: 1500 кг говядины, 400 кг баранины, 220 кг курдючного жира, 1900 кг риса, 2700 кг моркови, 220 кг лука, 440 литров растительного масла и 57 кг соли.

Для вкуса было добавлено 100 кг нута, 190 кг изюма, 5 кг зиры, 2 кг черного перца, 1 кг куркумы и 350 литров воды.

По данным организаторов, плов будут раздавать в доме для престарелых «Муррават».

Как и в случае остальных рекордов, Guinness World Records предоставит специальную комиссию, которая зафиксирует рекорд и будет следить за выполнением всех критериев и условий, необходимых для установления высшего мирового достижения в какой-либо области.