Ургенч – люди и радость за серостью и официозом

Столица Хорезмской области Узбекистана может показаться унылой и пустой, как все административные центры страны, но если заглянуть во дворы – там жизнь, радость и много человеческого тепла.

«Город Ургенч – это нынешняя столица узбекского Хорезма, современный город, имеющий совсем недавнюю историю. От вокзала я прошел пару кварталов в сторону центра и канала Шават до парка имени Джелаладдина Менгуберды с монументальной торжественной аркой, величественным памятником народному герою – хорезмшаху Джелал ад-Дину.

Перейдя по пешеходному мостику через канал Шават, я посмотрел парадную центральную площадь имени великого средневекового ученого Аль-Хорезми с правительственными и административными зданиями, областной администрацией – хокимиятом, изящной башней с часами и местным театром.

Прогулявшись еще чуть далее вдоль канала, попал в недавно разбитый парк Авеста с амфитеатром для разнообразных выступлений, просторной площадью и немного странным памятником, как выяснилось позже, посвященным древней зороастрийской священной книге – Авесте».

Так описывает путешественник из Москвы город Ургенч сегодня, я бы подписалась под словами коллеги, размышляя, как метко он выразился о городе: «Требование времени – уничтожить все настоящее и заменить его современными поделками, отвечающими задачам управления населением». Точнее не скажешь.

Сегодняшний Ургенч мало чем отличается от других областных административных центров по всему Узбекистану.