В Ташкенте — чилля: аномальная жара

В столице Узбекистана в эти дни — очень жарко, даже в тени столбик термометра поднимается выше сорока градусов. Но ташкентцы не унывают: город живет своей жизнью, несмотря на чиллю (так называют жаркую июльскую погоду).
В столице Узбекистана в эти дни — очень жарко, даже в тени столбик термометра поднимается выше сорока градусов. Но ташкентцы не унывают: город живет своей жизнью, несмотря на чиллю (так называют жаркую июльскую погоду).
В столице Узбекистана – плюс 42 градуса в тени. Горожане купаются в фонтанах и прячутся от жары в торговых центрах, уличные торговцы не покидают прилавки.Узбекистан
В сорокаградусную жару водители автобусов в Ташкенте ездят с выключенными кондиционерами и открытыми окнами. Экономия топлива – 0%.Узбекистан
Старый город в Ташкенте – это не только архитектурные памятники, дома, история которых может насчитывать и более 100 лет, особый уклад жизни, это прежде всего – атмосфера...Узбекистан
На архитектурном симпозиуме в Ташкенте немецкие ученые обрисовали облик будущего города: столичные жители откажутся от мяса и займутся фермерством в небоскребах.Узбекистан