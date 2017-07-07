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    • Узбекистан

    В Ташкенте — чилля: аномальная жара

    • Ташкент: купание в фонтанах в летнюю жару; фото: Ц-1

    • Дети купаются в фонтане в Ташкенте; фото: Ц-1

    • Уличная торговля в Ташкенте во время жары; фото: Ц-1

    • Горожане прячутся в тени деревьев; фото: Ц-1

    • Ташкентские дети в автобусе, температура в салоне - около 50 градусов тепла; фото: Ц-1

    • Дети прыгают в канал; фото: Ц-1

    В столице Узбекистана в эти дни — очень жарко, даже в тени столбик термометра поднимается выше сорока градусов. Но ташкентцы не унывают: город живет своей жизнью, несмотря на чиллю (так называют жаркую июльскую погоду).

     

    Источник:Ц-1
    Темы: Ташкент
    Теги: жара Погода Ташкент Узбекистан
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