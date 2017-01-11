Амири Замон / Достигнет ли ОБСЕ соглашения с Таджикистаном?

Взаимоотношения властей Таджикистана с ОБСЕ имели тенденцию к ухудшению, и сегодня ее бюро в Душанбе не может дождаться продления мандата.

МИД Таджикистана до сих пор не продлил мандат Бюро Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Таджикистане на 2017 год. Об этом 10 января сообщили таджикские СМИ.

В официальном ответе ОБСЕ говорится о том, что «представительство продолжает вести переговоры по этому вопросу с целью скорейшего достижения соглашения».

До продления мандата миссия организации в Таджикистане сможет осуществлять лишь административные функции.

Официальные представители таджикского МИДа до сих пор не прокомментировали ситуацию со статусом и судьбой международной организации.

Камень преткновения

Ухудшение отношений властей Таджикистана и международной организации было связано прежде всего с критикой последней в адрес Душанбе и диалогом с его оппонентами.

Последней же точкой невозврата во взаимоотношениях официального Душанбе и ОБСЕ стал пикет представителей таджикской оппозиции в сентябре 2016 года в Варшаве около здания, где проходила конференция Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) по человеческому измерению с участием официальной таджикской делегации.

Таджикские оппозиционеры были допущены на конференцию, где получили возможность для открытого оппонирования представителям власти по вопросам прав человек в республике.

Делегация из Таджикистана тогда в знак протеста покинула конференцию.

После этого две крупные региональные конференции ОБСЕ: по судебно-уголовному производству (Ташкент) и по вопросам СМИ в Центральной Азии (Вена) состоялись без участия официальной делегации из Таджикистана.

Особое мнение

За всю историю пребывания ОБСЕ в Таджикистане Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ни разу не признавало выборы в стране свободными и независимыми от государства.

«Выборы в Таджикистане напоминали оркестр с дирижером в лице властей, а Центризбирком не издал специальные инструкции, чтобы предотвратить нарушения. Один человек мог голосовать по нескольку раз», – так оценил последние парламентские выборы в Таджикистане в феврале 2015 года глава долгосрочной миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ ОБСЕ Миклош Харашти.

Наблюдатели от этой организации всегда допускались к электоральным процедурам, но их мнение зачастую игнорировалось.

Позиция ОБСЕ по вопросам прав человека, традиционно отличавшаяся от официальной риторики властей, тоже вызывала немало раздражений у официального Душанбе, и попытки повлиять на ее мнение неоднократно предпринимались и самыми экстраординарными способами.

Голос «народа» и «террористы»

«Активисты» столичных вузов, называющие себя «добровольцами», не раз за минувший год пикетировали здание представительства ОБСЕ в городе Душанбе, выражая тем самым свое недовольство «сотрудничеством организации с врагами Таджикистана», то есть с оппозицией, объявленной на родине «террористической».

Последней подобной попыткой было заявление министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Аслова на пленарном заседании 23-го совещания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в декабре 2016 года о недопустимости участия криминальных лиц на мероприятиях ОБСЕ и политики двойных стандартов.

Вероятно, что ОБСЕ и впредь в процессе своей деятельности помимо официальных версий будет прислушиваться к мнениям самых различных групп в соответствии с принципами плюрализма, выраженными в ее уставе.

Однако остается вопросом, получит ли она мандат на продолжение своей деятельности.

ОБСЕ и ее таджикская история

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, созданная в 1975 году, является одной из крупнейших межправительственных организаций.

Она объединяет 56 государств Европы, Центральной Азии и Северной Америки на основе общих целей и принципов безопасности и сотрудничества. Мандат организации охватывает такие вопросы, как контроль над вооружениями, соблюдение прав человека, свободы прессы и справедливых выборов.

В Таджикистане миссия ОБСЕ открылась в 1994 году. С октября 2002-го утвержден новый мандат миссии ОБСЕ в РТ с преобразованием ее в Центр ОБСЕ в Душанбе с расширенным мандатом. Основная деятельность центра связана с социально-экономическими и экологическими аспектами.

В настоящее время Бюро ОБСЕ имеет пять полевых офисов в Таджикистане (в Худжанде, Кулябе, Курган-тюбе, Гарме и Шаартузе). Первые три отделения были открыты в 1995 г. (в Шартузе, Дусти и Курган-тюбе), задачей которых являлось осуществление мандата миссии и содействие защите гражданских прав беженцев.

Амири Замон — псевдоним автора Ц-1 в Таджкистане