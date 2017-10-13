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    Что везут таджикские контрабандисты из Узбекистана? Конфеты…

    В Ташкенте проходит первая за два десятилетия выставка товаров из Таджикистана, а контрабандисты указывают на важность торговли между странами.

    На узбекско-таджикском форуме в Ташкенте 11 октября; фото: http://tpp.tj
    На узбекско-таджикском форуме в Ташкенте 11 октября; фото: http://tpp.tj

    Пресс-служба Таможенной службы Таджикистана сообщила накануне, что по подозрению в провозе контрабандных товаров из Узбекистана была остановлена автомашина «Дамас» с таджикскими номерами, в которой были обнаружены 150 кг конфет.

    Задержанный – 36-летний житель района Спитаменского района Согдийской области Таджикистана. По его признанию, он приобрел сладости у неизвестного гражданина Узбекистана на пограничном переходе «Плотина».

    В отношении подозреваемого возбуждено административное дело по факту контрабанды товаров из соседней страны, сообщает Таможенный комитет РТ.

    Выставка товаров

    Между тем 11 октября в столице Узбекистана в павильоне «Узэкспоцентр» открылась выставка товаров народного потребления Таджикистана.

    В ней принимают участие порядка 150 таджикских предприятий, которые привезли с собой носки, ковры и предметы обихода из алюминия.

    По данным узбекской стороны, товарооборот между Узбекистаном и Таджикистаном по итогам 2016 года вырос на 17,8% и достиг 197 млн долларов по сравнению с 2015-м. С января по сентябрь текущего года он составил 178,2 миллиона долларов (+25,2%).

    По мнению председателя Торгово-промышленной палаты (ТПП) Таджикистана Шарифа Саида, двум соседним странам уже пора начать производство товаров под единым брендом, и это позволило бы им достигнуть успехов в торгово-экономическом сотрудничестве.

    Ранее, в апреле этого года, выставка промышленных товаров Узбекистана состоялась в Душанбе. Свою продукцию на ней представили более 160 узбекских производителей.

    Председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Атхам Икрамов в ходе бизнес-форума заявил, что подобные выставки помогают открытию динамики в отношениях двух стран.

    Визы сохранятся, но с конфетами будет проще

    Выставка товаров из Таджикистана – еще один символ улучшения отношений между странами, почти 25 лет находившимися на критическом уровне во время правления в Узбекистане первого президента Ислама Каримова.

    Новый лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев провозгласил политику добрых отношений со странами-соседями в Центрально-Азиатском регионе.

    В настоящее время между столицами двух стран начали летать самолеты, но до отмены визового режима пока дело не дошло.

    Как отметил посол Узбекистана в Таджикистане Шохкосым Шохисламов, «с учетом вопросов региональной безопасности рассмотрение такого вопроса является преждевременным».

    Но улучшение торговых отношений, очевидно, возможно, и таджикам больше не будет нужно ввозить сладости из Узбекистана контрабандой.

    Источник:Ц-1
    Темы: Узбекско-таджикские отношения
    Теги: Душанбе Таджикистан Ташкент Узбекистан узбекско-таджикские отношения
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