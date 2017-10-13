Что везут таджикские контрабандисты из Узбекистана? Конфеты…

В Ташкенте проходит первая за два десятилетия выставка товаров из Таджикистана, а контрабандисты указывают на важность торговли между странами.

Пресс-служба Таможенной службы Таджикистана сообщила накануне, что по подозрению в провозе контрабандных товаров из Узбекистана была остановлена автомашина «Дамас» с таджикскими номерами, в которой были обнаружены 150 кг конфет.

Задержанный – 36-летний житель района Спитаменского района Согдийской области Таджикистана. По его признанию, он приобрел сладости у неизвестного гражданина Узбекистана на пограничном переходе «Плотина».

В отношении подозреваемого возбуждено административное дело по факту контрабанды товаров из соседней страны, сообщает Таможенный комитет РТ.

Выставка товаров

Между тем 11 октября в столице Узбекистана в павильоне «Узэкспоцентр» открылась выставка товаров народного потребления Таджикистана.

В ней принимают участие порядка 150 таджикских предприятий, которые привезли с собой носки, ковры и предметы обихода из алюминия.

По данным узбекской стороны, товарооборот между Узбекистаном и Таджикистаном по итогам 2016 года вырос на 17,8% и достиг 197 млн долларов по сравнению с 2015-м. С января по сентябрь текущего года он составил 178,2 миллиона долларов (+25,2%).

По мнению председателя Торгово-промышленной палаты (ТПП) Таджикистана Шарифа Саида, двум соседним странам уже пора начать производство товаров под единым брендом, и это позволило бы им достигнуть успехов в торгово-экономическом сотрудничестве.

Ранее, в апреле этого года, выставка промышленных товаров Узбекистана состоялась в Душанбе. Свою продукцию на ней представили более 160 узбекских производителей.

Председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Атхам Икрамов в ходе бизнес-форума заявил, что подобные выставки помогают открытию динамики в отношениях двух стран.

Визы сохранятся, но с конфетами будет проще

Выставка товаров из Таджикистана – еще один символ улучшения отношений между странами, почти 25 лет находившимися на критическом уровне во время правления в Узбекистане первого президента Ислама Каримова.

Новый лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев провозгласил политику добрых отношений со странами-соседями в Центрально-Азиатском регионе.

В настоящее время между столицами двух стран начали летать самолеты, но до отмены визового режима пока дело не дошло.

Как отметил посол Узбекистана в Таджикистане Шохкосым Шохисламов, «с учетом вопросов региональной безопасности рассмотрение такого вопроса является преждевременным».

Но улучшение торговых отношений, очевидно, возможно, и таджикам больше не будет нужно ввозить сладости из Узбекистана контрабандой.