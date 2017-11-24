Иран: чем бы порадовать Таджикистан?

Надо запустить новый проект, считает председатель Совета исламского собрания Ирана Али Лориджани, к примеру, закупать у Таджикистана пресную воду…

В Стамбуле накануне в рамках десятой встречи парламентариев азиатских стран состоялась встреча председателя Совета исламского собрания Ирана Али Лориджани с вице-спикером нижней палаты таджикского парламента Хайринисо Юсуфи.

По информации иранского информационного агентства IRNA, Лориджани на встрече с таджикским парламентарием отметил, что для развития двусторонних отношений необходимо запустить такой проект, который бы отвечал интересам обеих стран.

«Считаю, что можно наладить поставки пресной воды и электроэнергии из Таджикистана в Иран и природного газа из Ирана в Таджикистан», – высказал идею иранский политик.

Юсуфи, в свою очередь, поблагодарила иранского коллегу за внимание к экономическим нуждам Таджикистана и выразила готовность к совместным действиям в борьбе против терроризма и экстремизма.

Экс-посол Ирана в Таджикистане Али Асгар Шабистари накануне в своей страничке в Фейсбуке также записал, что с учетом ухудшения отношений с Таджикистаном необходимо запустить такой проект, который будет на пользу иранцам и таджикам.

Испорились отношения

Таджикско-иранские отношения переживают не самые лучшие времена. Недоверие между странами появилось после событий 2013 года, когда в Иране задержали известного олигарха Бабака Занджани.

Тегеран тогда заявил, что в период президентства в Иране Махмуда Ахмадинежада около 2,7 млрд долларов США были переведены на фиктивные счета Занджани в Нацбанке Таджикистана, потом все эти деньги пропали. Но Нацбанк Таджикистана опроверг данные утверждения.

Недоверие между странами усилилось в конце 2015 года после приглашения председателя запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Мухиддина Кабири в Тегеран для участия на международной конференции «Исламское единство».

Вскоре власти Таджикистана ограничили импорт иранских товаров, в республике стали закрываться мелкие и крупные компании из этой страны, в аэропорту Душанбе прекратили выдачу иранским гражданам виз на льготных условиях.

Но кульминацией стал показ по Таджикскому ТВ документального фильма о финансировании Тегераном громких убийств в годы гражданской войны в Таджикистане, подготовленного МВД РТ.

По заявлению посольства Ирана в РТ, фильм не служит интересам двух народов, и его авторы не смогут внести раскол в дружественные отношения между Таджикистаном и Ираном.

Общий язык, культура и история

Иран – первая зарубежная страна, которая признала государственную независимость Таджикистана после распада СССР в декабре 1991 года.

Иран до недавнего времени был одним из основных партнеров и инвесторов Таджикистана наряду с Россией и Китаем. Правительство Ирана выделило 220 млн долларов Таджикистану для строительства тоннеля «Истиклол» (бывший «Анзоб») и ГЭС «Сангтуда-2».

По официальным данным, товарооборот между Таджикистаном и Ираном существенно сократился.

Сообщается, что в 2013 году взаимная торговля между странами достигла 292 млн долларов, а в прошлом году этот показатель понизился до 114 млн.

В начале ноября в Душанбе состоялась встреча президента Таджикистана Эмомали Рахмона и министра иностранных дел Ирана Мухаммада Джавада Зарифа, на которой обсуждались различные вопросы улучшения двусторонних отношений.

После этой встречи Бахром Косими, пресс-секретарь МИД Ирана, сообщил местным СМИ, что были устранены некоторые разногласия между странами.

«Было решено, что Иран в ближайшие месяцы начнет реализацию новых проектов в Таджикистане», – сказал Косими.