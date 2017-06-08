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    • Таджикистан

    Из Душанбе в Ташкент – за 100 долларов на автобусе

    Таджикский автоперевозчик предлагает запустить в августе четыре регулярных автобусных рейса из Душанбе в пять городов Узбекистана.

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    Вслед за восстановлением авиарейсов между Таджикистаном и Узбекистаном в августе может появиться и автобусное сообщение.

    Компания Asian Express Terminal ждет ответа Ташкента на предложение восстановить автосообщение между РТ и РУз сообщает таджикское агентство «Азия Плюс».

    По словам Султона Камолова, заместителя гендиректора ЗАО «Холдинг Азия групп Таджикистан», идею о запуске рейсов поддержали в посольстве Узбекистана в Таджикистане, а сейчас вопрос согласовывается на уровне министерств транспорта двух стран.

    Представитель автотранспортной компании заявил, что открытие автобусных рейсов даст возможность гражданам двух стран совершать поездки друг к другу, поможет укрепить дружественные отношения между государствами.

    «У нас часто спрашивают, когда же возобновится автосообщение думаю, что такая услуга будет очень востребована, – рассказал Ц-1 Камолов. – Мы готовы в августе запустить четыре рейса по маршрутам Душанбе – Ташкент, Душанбе – Сари Осиё, Душанбе – Самарканд и Душанбе – Бухара».

    По словам директора, ориентировочная цена билета Душанбе – Ташкент – 100 долларов в одну сторону. Расстояние между двумя столицами автобус будет преодолевать за восемь часов.

    Авиарейсы сократили из-за дороговизны

    Автобусное и авиасообщение было прекращено между странами 25 лет назад. Авиарейсы между столицами двух стран были запущены в апреле этого года. Цена билета достигает 140–200 долларов.

    Из-за высокой стоимости билета новый авиарейс не очень популярен: 3 июня авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» сообщила о сокращении количества регулярных рейсов с двух до одного еженедельно.

    По словам представителя авиакомпании, полеты в этом направлении стали убыточными из-за небольшого количества пассажиров.

    На заполняемости самолетов позитивно сказалось бы упразднение визового режима между Узбекистаном и Таджикистаном, но пока подвижек в этом вопросе нет.

    Пассажиры выбирают такси

    Жители двух стран и путешественники приспособились курсировать между странами на такси. До границы в одной стране и от границы в другой пассажиров везут разные машины: через пункт пограничного контроля надо проходить пешком.

    Расстояние между Ташкентом и Душанбе – 429 километров, этот путь занимает минимум семь часов.

    Маршрут пролегает через Бекабад, Ура-Тюбе и Худжанд по автомобильной дороге М-34.

    Источник:Ц-1
    Темы: Узбекско-таджикские отношения
    Теги: автобус билеты Душанбе рейс Таджикистан Ташкент Узбекистан
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