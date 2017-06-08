Из Душанбе в Ташкент – за 100 долларов на автобусе

Таджикский автоперевозчик предлагает запустить в августе четыре регулярных автобусных рейса из Душанбе в пять городов Узбекистана.

Вслед за восстановлением авиарейсов между Таджикистаном и Узбекистаном в августе может появиться и автобусное сообщение.

Компания Asian Express Terminal ждет ответа Ташкента на предложение восстановить автосообщение между РТ и РУз сообщает таджикское агентство «Азия Плюс».

По словам Султона Камолова, заместителя гендиректора ЗАО «Холдинг Азия групп Таджикистан», идею о запуске рейсов поддержали в посольстве Узбекистана в Таджикистане, а сейчас вопрос согласовывается на уровне министерств транспорта двух стран.

Представитель автотранспортной компании заявил, что открытие автобусных рейсов даст возможность гражданам двух стран совершать поездки друг к другу, поможет укрепить дружественные отношения между государствами.

«У нас часто спрашивают, когда же возобновится автосообщение думаю, что такая услуга будет очень востребована, – рассказал Ц-1 Камолов. – Мы готовы в августе запустить четыре рейса по маршрутам Душанбе – Ташкент, Душанбе – Сари Осиё, Душанбе – Самарканд и Душанбе – Бухара».

По словам директора, ориентировочная цена билета Душанбе – Ташкент – 100 долларов в одну сторону. Расстояние между двумя столицами автобус будет преодолевать за восемь часов.

Авиарейсы сократили из-за дороговизны

Автобусное и авиасообщение было прекращено между странами 25 лет назад. Авиарейсы между столицами двух стран были запущены в апреле этого года. Цена билета достигает 140–200 долларов.

Из-за высокой стоимости билета новый авиарейс не очень популярен: 3 июня авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» сообщила о сокращении количества регулярных рейсов с двух до одного еженедельно.

По словам представителя авиакомпании, полеты в этом направлении стали убыточными из-за небольшого количества пассажиров.

На заполняемости самолетов позитивно сказалось бы упразднение визового режима между Узбекистаном и Таджикистаном, но пока подвижек в этом вопросе нет.

Пассажиры выбирают такси

Жители двух стран и путешественники приспособились курсировать между странами на такси. До границы в одной стране и от границы в другой пассажиров везут разные машины: через пункт пограничного контроля надо проходить пешком.

Расстояние между Ташкентом и Душанбе – 429 километров, этот путь занимает минимум семь часов.

Маршрут пролегает через Бекабад, Ура-Тюбе и Худжанд по автомобильной дороге М-34.