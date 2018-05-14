Президент РТ – о засухе, террористах и салонах красоты в кишлаках

Эмомали Рахмон, выступая в Душанбе, предупредил о грядущей засухе и определил задачи к 30-летию независимости, к примеру, – построить салон красоты для невест в каждом кишлаке.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в субботу, 12 мая, на встрече с общественностью в Душанбе посоветовал своим гражданам сделать запас продовольствия и топлива на ближайшие два года.

Причина – засуха: Таджикистан пережил маловодную осень 2017 года и зиму с весной 2018-го. По данным Рахмона, запасы воды в реках страны сократились в 4–5 раз.

Но выступление Рахмона не было воспринято многими таджикистанцами как знак тревоги. Они помнят, что прошлой осенью президент призвал быть готовыми к долгой и суровой зиме, которая так и не наступила.

Представители Комитета по охране окружающей среды тогда в беседе с журналистами долго смеялись над заявлением главы государства, так как они предсказывали довольно теплую зиму.

Готовясь к 2021 году

Но, выступая перед общественностью, Рахмон говорил не только о природных катаклизмах, он также обозначил другие цели и задачи, к примеру, какой страна должна стать к 2021 году, когда будет отмечаться 30-летие ее независимости.

В частности, Рахмон сказал об острой необходимости построить дороги между кишлаками, которых тысячи, а также о решении проблемы с нехваткой школ и медицинских учреждений в сельской местности. Кроме того, глава государства порекомендовал в каждом кишлаке построить для будущих невест хотя бы по одному салону красоты.

Он призвал предпринимателей и даже духовенство заняться этими вопросами. Так как государство в условиях продолжающегося финансового кризиса не может выделять из бюджета страны деньги на эти цели.

Наблюдатели тем временем задаются вопросами: а на что тогда тратятся бюджетные средства и не обязанность ли властей решать эти задачи?

На этой встрече «подготовленные заранее» таджикские муллы сразу же поддержали Рахмона.

Имамы за «святого лидера»

Так, главный имам-хатиб мечети городов Бохтар и Худжанд – административных центров Хатлонской и Согдийской областей – обязались построить по школе и поликлинике.

Имам-хатиб мечети в Бохтаре Усмонали Нуров и вовсе заявил президенту: «Вы являетесь защитником ислама. Вы очистили ислам от негативных понятий. Это за ваши заслуги перед вами открылись ворота Каабы. Вы входите в число 500 влиятельных мусульман мира, и мы гордимся вами, наш святой лидер, я обязуюсь отремонтировать одну из школ в Бохтаре».

Рахмон похвалил имам-хатиба и отметил, что наряду с духовными делами мулла еще является руководителем фермерского хозяйства, и пожелал ему удачи в делах.

Далее таджикский президент призвал жителей в канун наступления месяца Рамадан не допускать излишеств в соблюдении поста мусульманами.

Рамадан без экстрима

«В настоящее время порядка 60% населения Таджикистана не имеют возможности соблюдать пост. Это связано с работами, которые выполняют правоверные, и имеющимися болезнями. Сейчас порядка 18 тысяч рабочих заняты на строительстве Рогунской ГЭС. Если эти рабочие, которые строят тоннели глубоко под землей или возводят высокую плотину ГЭС, будут соблюдать пост, то просто упадут с ног. Тогда мы первый агрегат можем запустить и вовсе через год», – отметил Эмомали Рахмон.

Между тем в администрации строящейся ГЭС сообщили Ц-1, что первый агрегат Рогунской ГЭС будет запущен 16 ноября нынешнего года в честь Дня президента Таджикистана, а вторая турбина вступит в строй в апреле следующего года.

О таджикистанцах в рядах боевиков

На встрече с общественностью Эмомали Рахмон также озвучил цифры относительно участия таджикских граждан в вооруженных конфликтах на территории зарубежных стран.

«Необходимо отметить, что большинство из граждан Таджикистана примкнули к террористическим организациям, будучи в трудовой миграции либо во время совершения хаджа, или во время прохождения ими религиозного обучения за пределами страны», – отметил президент РТ.

По его данным, таджикские боевики после поражения «Исламского государства» в Сирии и Ираке переместились в Афганистан, где влились в ряды террористических организаций.

Независимые источники говорят о тысячах таджикистанцев, принимающих участие в боях на стороне террористов и экстремистов в восточных странах.

Угроза у границ

Две недели назад командующий пограничными войсками Таджикистана Раджабали Рахмонали на церемонии, посвященной 15-й годовщине реализации ВОМСА (программа ЕС по содействию управлению границами. — Прим. Ц-1), сказал, что почти семь тысяч боевиков движения «Талибан» были переброшены с юга на север Афганистана и сейчас находятся на 29 тренировочных базах в провинциях Балх, Кундуз, Тахор и Бадахшан.

По словам губернатора афганской провинции Бадахшан Ахмада Файзала Бекзода, только на их подконтрольной территории находятся до 2000 боевиков, в основном это выходцы из стран Центральной Азии и китайские уйгуры.

Как отметил в своем выступлении Рахмон, к настоящему времени более 500 граждан РТ были убиты в горячих точках Ближнего Востока, а 675 таджикских боевиков привлечены к уголовной ответственности.

Ранее руководство МВД Таджикистана сообщало о порядке двух тысяч граждан Таджикистана, отправившихся на войны в ряды террористов.

При этом, по словам президента, мужчины, направляясь в «горячие точки», прихватили с собой жен и маленьких детей, оставшихся на чужбине на произвол судьбы после гибели боевиков.

В качестве примера он назвал семью из Исфаринского района Согдийской области, из которой 18 человек, в том числе новорожденный младенец, отправились в Сирию на войну.

Проблем много…

Напоследок таджикский президент заявил, что «проблем у нас много, и на их решения нужно время, главное – спасибо за вашу поддержку».

Рахмон, поклонившись присутствующим, в том числе и всем имам-хатибам мечетей, покинул зал. Такой поклон президента наблюдатели считают редким со стороны главы Таджикистана.