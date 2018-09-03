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    Эмомали Рахмон: «60% инвалидов в РТ – от родственных браков»

    Президент РТ Эмомали Рахмон заявил, что ежегодно из 1400 детей-инвалидов около 60% рождаются от родственных браков.

    Таджикская невеста; фото: bbc.com
    Таджикская невеста; фото: bbc.com

    1 сентября на встрече с работниками здравоохранения Рахмон выразил недовольство большими расходами на социальное обеспечение детей с врожденными отклонениями в физическом или умственном развитии.

    «Содержание детей-инвалидов в год обходится государству в 24 млн сомони (2,5 млн долларов), на одного ребенка-инвалида приходится свыше 14 тысяч сомони (1,5 тысячи долларов)», – отметил президент РТ.

    Как пишет Asia-Plus, в январе 2016 года в Таджикистане официально запретили браки между близкими родственниками.

    Темы: Дети в Центральной Азии, Здоровье, Таджикистан
    Теги: дети инвалиды родственные браки Таджикистан Эмомали Рахмон
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