Эмомали Рахмон: «60% инвалидов в РТ – от родственных браков»

Президент РТ Эмомали Рахмон заявил, что ежегодно из 1400 детей-инвалидов около 60% рождаются от родственных браков.

1 сентября на встрече с работниками здравоохранения Рахмон выразил недовольство большими расходами на социальное обеспечение детей с врожденными отклонениями в физическом или умственном развитии.

«Содержание детей-инвалидов в год обходится государству в 24 млн сомони (2,5 млн долларов), на одного ребенка-инвалида приходится свыше 14 тысяч сомони (1,5 тысячи долларов)», – отметил президент РТ.

Как пишет Asia-Plus, в январе 2016 года в Таджикистане официально запретили браки между близкими родственниками.