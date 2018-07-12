США и ЕС не согласны с приговором журналисту из РТ Хайрулло Мирсаидову

Диппредставительства США и стран ЕС в Таджикистане обеспокоены приговором независимому журналисту и лидеру таджикской сборной КВН Хайрулло Мирсаидову, осужденному на 12 лет за растрату госсредств.

Посольства Великобритании, Германии, Франции, США и Представительство ЕС в РТ подготовили совместное заявление, призвав власти Таджикистана пересмотреть вердикт Хайрулло Мирсаидову.

«Вынесение подобного приговора окажет негативное влияние на свободу слова и выражения в стране, мы настоятельно призываем соответствующие органы Таджикистана пересмотреть этот вердикт», – отмечается в сообщении.

По мнению Мирсаидова, причиной возбуждения уголовного дела стали его нападки на бывшего главу управления по делам молодежи Согдийской области Олима Зохидзода, который якобы присваивал госсредства.

11 июля Худжандский горсуд осудил журналиста на 12 лет лишения свободы за растрату бюджетных средств, подделку документов и ложный донос. Кроме того, на него наложили штраф в размере 13,5 тысячи долларов.