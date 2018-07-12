Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Таджикистан

    США и ЕС не согласны с приговором журналисту из РТ Хайрулло Мирсаидову

    Диппредставительства США и стран ЕС в Таджикистане обеспокоены приговором независимому журналисту и лидеру таджикской сборной КВН Хайрулло Мирсаидову, осужденному на 12 лет за растрату госсредств.

    Хайрулло Мирсаидов; личный архив
    Хайрулло Мирсаидов; личный архив

    Посольства Великобритании, Германии, Франции, США и Представительство ЕС в РТ подготовили совместное заявление, призвав власти Таджикистана пересмотреть вердикт Хайрулло Мирсаидову.

    «Вынесение подобного приговора окажет негативное влияние на свободу слова и выражения в стране, мы настоятельно призываем соответствующие органы Таджикистана пересмотреть этот вердикт», – отмечается в сообщении.

    По мнению Мирсаидова, причиной возбуждения уголовного дела стали его нападки на бывшего главу управления по делам молодежи Согдийской области Олима Зохидзода, который якобы присваивал госсредства.

    11 июля Худжандский горсуд осудил журналиста на 12 лет лишения свободы за растрату бюджетных средств, подделку документов и ложный донос. Кроме того, на него наложили штраф в размере 13,5 тысячи долларов.

    Темы: Таджикистан и оппозиция
    Теги: КВН суд Таджикистан Хайрулло Мирсаидов
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Политика

    «Народный генерал» – о планах Ирана создать исламское государство в Таджикистане

    Осужденный на 25 лет оппозиционер Саид Киёмиддин Гози в сюжете государственного телеканала Таджикистана заявил, что Иран собирался создать в РТ исламское государство.

    Таджикистан
    Политика

    Таджикский депутат сравнил силовиков с бойцами СС

    Депутат оппозиционной Демократической партии Таджикистана Саидджаффар Усмонзода сравнил силовиков, «деликатно» побеседовавших с главой «Агроинвестбанка» Муродали Алимардоном, с эсэсовцами.

    Таджикистан

    Выбор редактора

     Права человека

    Преподаватель, избитый сыном замхокима, обратился к Шавкату Мирзиёеву

    Бывший преподаватель из Намангана Сирожиддин Ашуров попросил президента РУз Шавката Мирзиёева помочь в расследовании дела о его избиении группой студентов-двоечников.

    Узбекистан
    Общество

    В Ташкенте осудили пятерых человек за связи с «Хизб-ут-Тахрир»

    Сегодня, 9 июля, Ташгорсуд вынес обвинительный приговор двум мужчинам и трем женщинам за «посягательство на конституционный строй» в составе экстремистской группировки «Хизб-ут-Тахрир».

    Узбекистан
    Досуг

    10 причин для узбекистанца выбрать отдых на Иссык-Куле

    После ошских событий 2010 года узбекистанцы прекратили поездки на Иссык-Куль. Теперь же туристический поток восстанавливается, и кыргызстанские туроператоры утверждают, что для этого есть причины.

    Кыргызстан

    Новости из Таджикистанa

     Права человека

    В Таджикистане женщина пожаловалась на унижение при допросе

    В Таджикистане 33-летняя Кибриё Юлдошева обвинила сотрудников отдела милиции Спитаменского района Согдийской области в том, что во время допроса они заставили ее раздеться догола.

    Таджикистан