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    Таджикистан ввел ограничения на ввоз товаров из Узбекистана

    Импорт продуктов питания в Таджикистан из Узбекистана сокращается в связи таможенными ограничениями, сообщают жители приграничных городов.

    Встреча делегации РУз на узбекско-таджикской границе; фото: Ц-1
    Встреча делегации РУз на узбекско-таджикской границе; фото: Ц-1

    Максимальный вес груза при ввозе физическими лицами в Таджикистан не должен превышать 40 кг: по 2 кг мясной продукции, 5 кг хлебобулочных изделий, 7 кг риса и т. д.

    Также установлен запрет на ввоз яиц, пишет издание «Ахбор».

    «Во время перехода границы нас строго предупредили, чтобы по возвращении (в Таджикистан. – Ц-1) мы не везли ни одного куриного яйца, в противном случае весь груз будет отправлен обратно», – сообщил один из таджикских «челноков», прошедший 4 июля пограничный пункт пропуска «Пахтаабад» в Сурхандарьинской области РУз.

    Жители Пенджикента говорят, что после открытия границы в марте этого года возрос импорт узбекских товаров, и сразу упали цены на яйца, колбасу и конфеты. В связи с таможенными ограничениями объемы импорта продуктов питания из соседней страны резко сократились.

    Темы: Таджикистан, Узбекско-таджикские отношения, Экономика Таджикистана
    Теги: ограничения Таджикистан таможня Узбекистан
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