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    • Таджикистан

    В чем причина раздора между Душанбе и Тегераном?

    Новость о том, что Таджикистан против присоединения Ирана к ШОС, еще раз подтвердила разговоры об ухудшении отношений между странами.

    Лидер ПИВТ Мухиддин Кабири и высший руководитель Ирана – аятолла Али Хаменеи в 2015 году...
    Лидер ПИВТ Мухиддин Кабири и аятолла Али Хаменеи в 2015 году…

    На прошлой неделе российское издание «Известия», ссылаясь на свои источники в делегации РФ, сообщило, что на заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), состоявшейся 21 апреля в Астане, «все члены этой организации, кроме Таджикистана, поддержали привлечение Тегерана к более глубокой работе в рамках организации».

    Источник «Известий» объяснил позицию Душанбе тем, что иранские власти в свое время укрыли у себя одного из таджикских исламистских оппозиционных лидеров. В руководстве республики считают, что таким образом Тегеран пытается пошатнуть позиции нынешних властей.

    Начало противоречий

    Действительно, главным поводом ухудшения таджикско-иранских отношений стало участие лидера Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Мухиддина Кабири в ежегодной конференции «Исламское единство», прошедшей в декабре 2015 года в Тегеране.

    Эта конференция проходила в тот период, когда ПИВТ была признана таджикским судом террористической, а ее глава Мухиддин Кабири объявлен в розыск.

    Несмотря на это, высший руководитель Ирана – аятолла Али Хаменеи лично принял Кабири, чем вызвал небывалое раздражение таджикских властей.

    Напряженность в таджикско-иранских отношениях началась и на фоне дела Бабака Занджани – иранского миллиардера, приговоренного у себя на родине к смертной казни за хищение государственных средств на сумму 2 млрд 60 млн евро.

    Иранская сторона считает, что эти средства, вырученные за продажу нефти, остались в Таджикистане. А у Занджани имеются лишь фальшивые документы о переводе данной суммы, которую ему выдал Нацбанк Таджикистана (НБТ). НБТ, в свою очередь, опроверг данные обвинения, заявив, что никакого отношения к этим средствам не имеет.

    Несмотря на то что Занджани имел в Таджикистане немало активов в виде авиакомпании, таксопарков, строительной компании и банков, а также был приближен к президенту Эмомали Рахмону, власти не признали факт нахождения его миллиардов в таджикских банках.

    Такая позиция не могла не вызвать возмущение иранского руководства – страны, которая традиционно патронировала Таджикистан в политическом и экономическом смыслах.

    Нескрываемое охлаждение

    Ухудшение межгосударственных отношений стало все больше проявляться на фоне резкого сокращения официальных контактов.

    Примечательным стало турне министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джовада Зарифа в регион на прошлой неделе, в ходе которого он посетил Бишкек, Ашхабад и Тбилиси, но не заехал в Душанбе.

    Позже пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Касими, комментируя вопрос иранских СМИ, дипломатично заявил, что «планирование поездок министра иностранных дел Ирана в страны Центральной Азии, включая Таджикистан, находится на повестке дня, и они состоятся в установленные сроки».

    Однако, как показали итоги заседания Совета министров иностранных дел ШОС, отношения между Таджикистаном и Ираном оставляют желать лучшего. И если Душанбе вначале был главным лоббистом присоединения Ирана к ШОС, то сейчас с таким же успехом может блокировать это решение, поскольку как соучредитель данной организации располагает таким правом.

    Как прокомментировал этот вопрос сам Мухиддин Кабири в интервью персидской службе Би-би-си, таджикские власти, привыкшие к большим финансовым вливаниям от Ирана, вероятно, считают, что Иран недостаточно заплатил за их голос в свою поддержку.

    Саудовское лобби?

    Эксперт из Таджикистана на анонимных условиях в интервью Ц-1 отметил, что Иран демонстративно не поддержал закрытие ПИВТ из-за тех миллиардов, которые были оставлены в Таджикистане Занджани.

    Другой наш собеседник – член исполнительного органа ПИВТ и эксперт Мухаммаджон Кабиров.

    По его словам, сложившаяся ситуация является следствием двух факторов. Первый: недовольство Ирана, связанное с оставленными деньгами Занджани в Таджикистане и его недвижимостью, которая состоит из авиакомпании «Азия экспресс», терминала и таксопарка «Азия экспресс», «Контбанка» и строительной компании «Конт», которые Иран стремится приватизировать.

    И второй: чрезмерно прагматичная политика президента Эмомали Рахмона, который в условиях финансового кризиса и отсутствия инвестиций стремится заполнить финансовые пробелы саудовскими и катарскими деньгами.

    Это можно заметить по привлечению катарских инвестиций для строительства туристического комплекса «Сафедара» и 117 млн долларов саудовских денег для реконструкции дорог и возведении нового парламентского здания в центре Душанбе на месте посольства Ирана», — заключил Кабиров.

    Отсутствие стратегии

    Другой политолог из Таджикистана, не пожелавший раскрывать свое имя, в интервью Ц-1 согласился с мнением Кабирова, связав причину охлаждения отношений между Ираном и Таджикистаном с отсутствием стратегии во внешней политике Таджикистана.

    «Если саудиты сегодня предлагают больше денег, чем иранцы, власти Таджикистана будут дружить с суннитской Саудовской Аравией, если Иран завтра предложит больше, то Душанбе будет «верным» союзником Ирана», – отметил политолог.

    Нужно отметить, что о конъюнктурности внешней политики Таджикистана не раз говорили и многие российские эксперты.

    В целом, внешняя политика Душанбе в силу своей многовекторности и отсутствия необходимых ресурсов не может демонстрировать особую стабильность по отношению к главным партнерам.

    Источник:Ц-1
    Темы: Таджикистан, Таджикистан и оппозиция, Шанхайская организация сотрудничества
    Теги: Иран Мухиддин Кабири Таджикистан ШОС Эмомали Рахмон
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