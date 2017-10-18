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    • Таджикистан

    В таджикском парламенте заговорили об отставке председателя Нацбанка

    Лидер Демпартии РТ Саидджафар Усмонзода предложил председателю Нацбанка Джамшеду Нурмухаммадзода уйти в отставку из-за кризиса в банках страны.

    Таджикские сомони; фото: Спутник-Таджикистан
    Таджикские сомони; фото: Спутник-Таджикистан

    Об этом главный таджикский демократ заявил сегодня в парламенте во время обсуждения законопроекта о кредитной истории граждан страны.

    По мнению Усмонзода, из-за ситуации с кризисными банками в Таджикистане и учитывая тот факт, что Национальный банк более одного года не может решить эту проблему, его глава должен уйти в отставку.

    Косвенно поддержал депутата и спикер парламента Шукурджон Зухуров. Он предложил дать Нурмухаммадзода еще две недели для разрешения банковского кризиса в стране.

    Вкладчики в Таджикистане второй год не могут получить свои вложенные деньги.

    Глава Нацбанка сразу же ответил депутату: «Прежде чем делать такие унизительные заявления, необходимо подумать».

    Нурмухаммадзода не стал конкретизировать, что он имеет в виду, но уже в беседе с журналистами заметил: население и предприятия страны задолжали таджикским банкам более 4,5 млрд сомони, и банки затрудняются вернуть свои средства.

    Спикер парламента, обращаясь к главе Нацбанка, отметил, что кризис в кредитных организациях страны может сильно повлиять на доверие населения к властям, поэтому данную проблему необходимо решить в кратчайшие сроки.

    Крупнейшие таджикские банки «Агроинвестбанк», «Тоджпромбанк» и ряд других коммерческих банков уже второй год не в состоянии вернуть гражданам их сбережения.

    Нацбанк в данных учреждениях даже ввел временное управление, но и это не смогло решить проблему.

    Источник:Ц-1
    Темы: Банки в Таджикистане, Таджикистан, Экономика Таджикистана
    Теги: банки в Таджикистане Национальный банк Таджикистана сомони Таджикистан
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