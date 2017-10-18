В таджикском парламенте заговорили об отставке председателя Нацбанка

Лидер Демпартии РТ Саидджафар Усмонзода предложил председателю Нацбанка Джамшеду Нурмухаммадзода уйти в отставку из-за кризиса в банках страны.

Об этом главный таджикский демократ заявил сегодня в парламенте во время обсуждения законопроекта о кредитной истории граждан страны.

По мнению Усмонзода, из-за ситуации с кризисными банками в Таджикистане и учитывая тот факт, что Национальный банк более одного года не может решить эту проблему, его глава должен уйти в отставку.

Косвенно поддержал депутата и спикер парламента Шукурджон Зухуров. Он предложил дать Нурмухаммадзода еще две недели для разрешения банковского кризиса в стране.

Вкладчики в Таджикистане второй год не могут получить свои вложенные деньги.

Глава Нацбанка сразу же ответил депутату: «Прежде чем делать такие унизительные заявления, необходимо подумать».

Нурмухаммадзода не стал конкретизировать, что он имеет в виду, но уже в беседе с журналистами заметил: население и предприятия страны задолжали таджикским банкам более 4,5 млрд сомони, и банки затрудняются вернуть свои средства.

Спикер парламента, обращаясь к главе Нацбанка, отметил, что кризис в кредитных организациях страны может сильно повлиять на доверие населения к властям, поэтому данную проблему необходимо решить в кратчайшие сроки.

Крупнейшие таджикские банки «Агроинвестбанк», «Тоджпромбанк» и ряд других коммерческих банков уже второй год не в состоянии вернуть гражданам их сбережения.

Нацбанк в данных учреждениях даже ввел временное управление, но и это не смогло решить проблему.