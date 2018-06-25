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    • Таджикистан

    Всемирный банк не оплатит строительство Рогунской ГЭС

    Таджикистан не рассчитывает на средства Всемирного банка при строительстве Рогунской ГЭС, заявил исполнительный директор банка Сирил Мюллер.

    Сирил Мюллер; фото: "Новое время"
    Сирил Мюллер; фото: «Новое время»

    Всемирный банк сосредоточит свои усилия на модернизации Нурекской электростанции, пишет Reuters.

    «Причина, по которой мы не будем финансировать проект, заключается в том, что у правительства (Таджикистана) есть несколько вариантов, что делать с Рогуном, и власти хотят ускорить этот процесс. Всемирный банк будет полезным в других энергетических проектах», сказал Мюллер.

    Остается открытым вопрос, где Таджикистан найдет деньги на строительство Рогунской ГЭС стоимостью в 3,9 млрд долларов, пишет издание.

    В прошлом году Душанбе впервые выпустил евробонды на сумму 500 млн долларов.

    Темы: Водные конфликты в Центральной Азии, Рогунская ГЭС, Таджикистан, Экономика Таджикистана
    Теги: Всемирный банк ГЭС Рогун Таджикистан
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