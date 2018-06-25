Всемирный банк не оплатит строительство Рогунской ГЭС

Таджикистан не рассчитывает на средства Всемирного банка при строительстве Рогунской ГЭС, заявил исполнительный директор банка Сирил Мюллер.

Всемирный банк сосредоточит свои усилия на модернизации Нурекской электростанции, пишет Reuters.

«Причина, по которой мы не будем финансировать проект, заключается в том, что у правительства (Таджикистана) есть несколько вариантов, что делать с Рогуном, и власти хотят ускорить этот процесс. Всемирный банк будет полезным в других энергетических проектах», – сказал Мюллер.

Остается открытым вопрос, где Таджикистан найдет деньги на строительство Рогунской ГЭС стоимостью в 3,9 млрд долларов, пишет издание.

В прошлом году Душанбе впервые выпустил евробонды на сумму 500 млн долларов.