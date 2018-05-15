Бердымухамедов опередил профессионального гонщика на треке

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выиграл раллийный заезд у гонщика-профессионала. На соревнованиях отбирались экипажи для участия в международном авторалли «Амуль-Хазар – 2018», сообщило госинформагентство ТДХ.

На отборочном этапе, прошедшем 12 мая, состязались гонщики Центра автоспорта МВД и Федерации автоспорта Туркменистана

Ранним утром Бердымухамедов прибыл на Каракумскую трассу и «попросил разрешения» у судей принять участие в раллийном заезде. Организаторы заявили, что это большая честь для них.

Неудачно стартовав, туркменский лидер вырвался вперед на участке трассы с двойной колеей и ожидаемо прибыл к финишу первым. Время прохождения трассы составило 10 минут 10 секунд. Его оппонент – профессиональный гонщик Г. Хоммадов – проиграл президенту 12 секунд.