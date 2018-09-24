Причиной суицида 12-летнего туркменского школьника мог стать призыв на хлопок

В Лебапском велаяте Туркменистана 12-летний школьник свел счеты с жизнью. Родные требовали от него отправиться на сбор хлопка для небольшого заработка, сообщает Радио «Азатлык».

Учащийся 6-го класса средней школы № 6 районного округа Саят Лебапского велаята (области) 16 сентября повесился в доме своего деда.

Односельчане утверждают, что родители мальчика находятся на заработках в Турции, а он сам жил у родителей матери. Якобы именно бабушка и дедушка требовали от него отправиться на сбор хлопка.

В день трагедии школьник, подавленный расставанием с родителями и требованием собирать хлопок, сбежал к другому деду, где и повесился.

В Туркменистане к сбору «белого золота» в 2018 году наряду с взрослыми привлекли и детей. Официальные власти опровергают эти сообщения.