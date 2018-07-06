Европейский суд присудил компенсацию дочери туркменского оппозиционера

Болгария выплатит 3 600 евро компенсации Джерен Хаджиевой – дочери туркменского оппозиционера Аннадурды Хаджиева, в 2002 году оставшейся без опеки во время ареста родителей.

2 июля вступило в силу решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который признал факт нарушения прав Джерен Хаджиевой в 13-летнем возрасте. Апелляция правительства Болгарии в деле «Хаджиева против Болгарии» отклонена.

Теперь девушка, чьи права были нарушены, получит компенсацию в размере 3 600 евро. Еще 5 260 евро евро составили судебные издержки, из которых 1 260 евро должны быть возмещены Хельсинкскому комитету Болгарии, выступавшему в ЕСПЧ на стороне Джерен.

Хельсинкский комитет подал иск в Европейский суд в 2008 году.

В иске указано, что Джерен с родителями переехала в болгарскую Варну в 2001 году. Ее отец – Аннадурды Хаджиев, известный туркменский оппозиционер, член движения «Ватан» и экс-заместитель председателя Национального банка Туркменистана, был вынужден покинуть Ашхабад из-за угрозы преследований.

4 декабря 2002 года болгарские полицейские арестовали Аннадурды Хаджиева с супругой по запросу Туркменистана. При этом первоначально они ворвались в съемную квартиру Хаджиевых, когда там была лишь Джерен, они потребовали от девочки позвонить родителям и попросить их вернуться.

Арестовав родителей Джерен, полицейские не объяснили девочке, куда увозят ее отца и мать, не задались вопросом, кто возьмет ее под опеку.

Хаджиевых задержали сначала на 24 часа, а потом продлили этот срок до 72 часов, заменив впоследствии задержание на экстрадиционный арест.

6 декабря начался суд, на котором произошла интересная коллизия: когда у матери Джерен спросили, может ли кто-то позаботиться о ребенке, она отрицательно покачала головой. Женщина не знала, что в Болгарии этот жест трактуется по-другому и выражает согласие.

Все это время девочка находилась одна, покупая на найденные дома копейки билеты, чтобы доехать до школы, и иногда еду. В последний день отсутствия родителей ей нечего было есть. В общей сложности девочка оставалась без родителей 13 дней.

В 2003 году суд в Болгарии отказал Туркменистану в экстрадиции Хаджиев, признав их преследование политическим.

Комментируя случай с дочерью Хаджиева, ее представитель в суде Красимир Кынев – председатель Хельсинкского комитета Болгарии говорит, что в любом судебном производстве суд должен руководствоваться соблюдением прав человека.

«У суда, который рассматривал вопрос экстрадиции, были полномочия принять конкретное решение об обеспечении заботы о несовершеннолетнем ребенке: назначить временного опекуна или отдать ее в детдом. Есть и другой подход: смягчить меру пересечения в деле по экстрадиции и, таким образом, обеспечить заботу о ребенке», – перечисляет Кынев.

По мнению правозащитника, суд должен соблюдать не только обязательства по экстрадиционным нормам, но и принимать во внимание «побочные эффекты» нарушения прав ребенка.

В решении суда сказано, что ситуация, в которую попала Джерен, представляла риск для ее благополучия и что впервые о ней вспомнили лишь через два дня. Впрочем, Европейский суд по правам человека посчитал, что права ребенка нарушались только два дня – с 4 по 6 декабря, хотя оппозиционеров освободили только 17 декабря.

В документе указано, что власти должны были или предоставить родителям возможность позаботиться о ребенке, к примеру, оставив при нем одного из них, либо предоставить помощь одновременно с арестом родителей.

Для дочери оппозиционера две недели без родителей не прошли бесследно: Джерен еще несколько лет отходила от шока. Ее трясло при виде полицейских, а в школе ее постоянно дразнили одноклассники.

Сейчас Джерен Хаджиева учится в Великобритании.