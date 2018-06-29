Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Туркменистан

    Подарок туркменским бизнесменам: разрешение на конвертацию валюты

    Членам Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана разрешили конвертацию валюты в размере 3% от сумм на их счетах.

    Гурбангулы Бердымухамедов; фото: turkmenistan.gov.tm
    Гурбангулы Бердымухамедов; фото: turkmenistan.gov.tm

    Источник издания «Хроники Туркменистана» сообщает, что послабление валютного регулирования связано с днем рождения президента страны Гурбангулы Бердымухамедова, который отмечается сегодня, 29 июня.

    Благодаря этому в республике возобновилось производство напитка cocacola, приостановленное в связи с отсутствием возможности закупать ингредиенты за границей. В результате цена на литровую бутылку «колы» выросла втрое.

    Темы: Гурбангулы Бердымухамедов, Праздники и празднования, Туркменистан
    Теги: Гурбангулы Бердымухамедов Конвертация валюты Туркменистан
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

    Выбор редактора

     Криминал

    Андижанский морг: Умиджон Абдуназаров в сотрудниках не значился

    Андижанская областная больница утверждает, что проживающий во Франции кокандец Умиджон Абдуназаров не значился среди ее патологоанатомов, сообщает правозащитный комитет «Апелляция».

    Узбекистан
    Права человека

    Суд в Карши назначил гражданину США Закиру Алиеву штраф за терроризм…

    Кашкадарьинский областной суд признал вернувшегося из США в РУз Закира Алиева виновным в терроризме и антиконституционной деятельности, назначив в качестве наказания штраф.

    Узбекистан

    Новости из Туркменистанa