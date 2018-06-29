Подарок туркменским бизнесменам: разрешение на конвертацию валюты

Членам Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана разрешили конвертацию валюты в размере 3% от сумм на их счетах.

Источник издания «Хроники Туркменистана» сообщает, что послабление валютного регулирования связано с днем рождения президента страны Гурбангулы Бердымухамедова, который отмечается сегодня, 29 июня.

Благодаря этому в республике возобновилось производство напитка coca—cola, приостановленное в связи с отсутствием возможности закупать ингредиенты за границей. В результате цена на литровую бутылку «колы» выросла втрое.