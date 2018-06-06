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    • Туркменистан

    Reuters: Туркменистан становится неплатежеспособным из-за нехватки валюты

    Туркменистан должен сократить расходы или девальвировать национальную валюту, иначе потеряет инвесторов заявляют в Международном валютном фонде.

    Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов; фото: btcic.org
    Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов; фото: btcic.org

    Нехватка твердой валюты бьет по экономике, где преобладает государственный сектор, пишет Reuters.

    «У правительства заканчиваются финансовые ресурсы, и оно не платит за завершенные контракты, не говоря уже про возможность заплатить за новые», заявил представитель ушедшей из Туркменистана компании Cakiroglu Grup Огузхан Чакироглу.

    Официальный курс доллара ниже «базарного» почти в пять раз. Такое положение сложилось из-за жесткого валютного регулирования со стороны правительства.

    Туркменистан не в состоянии платить партнерам из Турции, Белоруссии и других стран из-за острого дефицита иностранной валюты в стране, заключает издание.

    Темы: Гурбангулы Бердымухамедов, Туркменистан, Экономика Центральной Азии
    Теги: валюта кризис Экономика Туркменистана
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