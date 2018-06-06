Reuters: Туркменистан становится неплатежеспособным из-за нехватки валюты

Туркменистан должен сократить расходы или девальвировать национальную валюту, иначе потеряет инвесторов – заявляют в Международном валютном фонде.

Нехватка твердой валюты бьет по экономике, где преобладает государственный сектор, пишет Reuters.

«У правительства заканчиваются финансовые ресурсы, и оно не платит за завершенные контракты, не говоря уже про возможность заплатить за новые», – заявил представитель ушедшей из Туркменистана компании Cakiroglu Grup Огузхан Чакироглу.

Официальный курс доллара ниже «базарного» почти в пять раз. Такое положение сложилось из-за жесткого валютного регулирования со стороны правительства.

Туркменистан не в состоянии платить партнерам из Турции, Белоруссии и других стран из-за острого дефицита иностранной валюты в стране, заключает издание.