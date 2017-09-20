Сборная беженцев на Азиаде улучшает имидж Туркменистана

Туркменистан похвалили в ООН за участие команды беженцев на Азиаде. О нарушениях прав человека в самой стране никто не вспоминает.

Туркменистан пытается получить максимум внешнеполитических дивидендов от проведения Азиады (V Азиатских игр в закрытых помещениях и боевому искусству, которые проходят в стране 17–27 сентября).

Такой вывод можно сделать, проанализировав декларацию «О поощрении ценного вклада олимпийских команд беженцев в укрепление мира и прав человека», принятой 18 сентября в Женеве V Советом по правам человека ООН.

Инициатором декларации выступил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, а соавторами документа – 29 стран – членов ООН.

Согласно документу, страны – члены СПЧ ООН приветствуют участие беженцев в международных спортивных мероприятиях, которые были впервые представлены на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне в 2017 году, а также на V Азиатских играх в закрытых помещениях и боевому искусству в Ашхабаде.

Соревнования беженцев называют символом надежды. Также авторы заявления рассчитывают привлечь внимание к решению проблемы масштабного кризиса беженцев и призывают государства – члены ООН поддержать инициативы по участию этой группы людей в международных спортивных соревнованиях.

Показательно, что Туркменистан давно является страной, в которой нарушают права человека и практикуют насильственное исчезновение людей.

В то же время Ашхабад неохотно пускает беженцев на свою территорию. В отчете по правам человека, подготовленном посольством США в Туркменистане за 2016 год, указано, что система предоставления статуса беженца в стране фактически не используется.

В 2015 году в Туркменистане проживали всего 27 беженцев, получивших удостоверения. Данные за 2016 год предоставлены не были. На протяжении этого года гражданство не было предоставлено ни одному из беженцев, имевших удостоверения УВКБ ООН.

Сборная человечества

Команду беженцев на Азиаде возглавляет Тегла Лорупе – легендарная бегунья на марафонскую дистанцию из Кении.

Состав сборной был сформирован после отборочных состязаний. Организатор – Фонд мира, основанный Теглой Лорупе в Найроби.

Остальные пять членов команды – уроженцы Южного Судана. Два спортсмена интернациональной сборной – Локоро и Биель – принимали участие в Олимпийских играх Рио-2016, а еще три атлета – дебютанты.

Тегла, установившая мировой рекорд в беге на дистанциях 20, 25 и 30 км, называет свою команду «сборной человечества», призывая весь мир болеть за них.

Сын с медалями…

По итогам первых дней соревнований с большим отрывом лидируют туркменские спортсмены. По состоянию на 19 сентября они завоевали 66 медалей, из которых 29 – золотых. На втором месте находится Таиланд, в копилке которых 17 медалей.

Примечательно, что на Азиаде засветился и сын президента Туркменистана – Сердар Бердымухамедов. Он награждал победителей соревнований, сообщают «Хроники Туркменистана».

О сыне президента известно немного: выпускник факультета «Международные отношения» Дипломатической академии МИД РФ (2008–2011 гг.), сотрудник МИД Туркменистана, депутат парламента, председатель Комитета по законодательству и нормам парламента Туркменистана.

СМИ не раз называли его возможным преемником главы государства.