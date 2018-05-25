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    • Туркменистан

    Телеканал Russia Today займется имиджем Туркменистана

    Международный телеканал Russia Today поможет Туркменистану интегрироваться в мировое медиапространство и создать «достоверный образ» страны.

    Гурбангулы Бердымухамедов правит с 2007 года и "переизбран" до 2024! фото: trend.az
    Гурбангулы Бердымухамедов правит с 2007 года и «переизбран» до 2024! фото: trend.az

    Российский медиахолдинг подпишет соглашение с туркменским госинформагентством ТДХ уже в этом году.

    Опыт RT поможет Туркменистану создать «достоверный образ» страны и доносить до всего мира происходящие в республике преобразования и свершения, пишут «Хроники Туркменистана» со ссылкой на ТДХ.

    Представитель агентства RUPTLY в России и странах СНГ Индира Жарова рассказала о своих впечатлениях по итогам визита в Ашхабад.

    «Перед поездкой мы подготовились, прочли многое о Туркменистане, чтобы получить более полное представление, но увиденное на месте превзошло все наши ожидания. Ваша великолепная столица сама по себе достойна быть главным «героем» фильма и множества сюжетов, чтобы ее необыкновенную красоту увидели зрители во многих уголках мира», сказала она.

    Комментарий корреспондента:

    Телевизионная сеть RT имеет восемь новостных и документальных каналов, информационные онлайн-порталы на шести языках, а также мультимедийное агентство RUPTLY. Аудитория RT составляет 700 млн зрителей более чем в ста странах мира. В ЕС и США холдинг называют рупором российской пропаганды.

    Темы: Гурбангулы Бердымухамедов, Туркменистан
    Теги: RT Russia Today Туркменистан
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