Телеканал Russia Today займется имиджем Туркменистана

Международный телеканал Russia Today поможет Туркменистану интегрироваться в мировое медиапространство и создать «достоверный образ» страны.

Российский медиахолдинг подпишет соглашение с туркменским госинформагентством ТДХ уже в этом году.

Опыт RT поможет Туркменистану создать «достоверный образ» страны и доносить до всего мира происходящие в республике преобразования и свершения, пишут «Хроники Туркменистана» со ссылкой на ТДХ.

Представитель агентства RUPTLY в России и странах СНГ Индира Жарова рассказала о своих впечатлениях по итогам визита в Ашхабад.

«Перед поездкой мы подготовились, прочли многое о Туркменистане, чтобы получить более полное представление, но увиденное на месте превзошло все наши ожидания. Ваша великолепная столица сама по себе достойна быть главным «героем» фильма и множества сюжетов, чтобы ее необыкновенную красоту увидели зрители во многих уголках мира», – сказала она.