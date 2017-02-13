Туркменская оппозиция за непризнание выборов президента

Туркменистан в ожидании результатов состоявшихся накануне президентских выборов, но оппозиция убеждена –победителем этого фарса является Гурбангулы Бердымухамедов.

На выборах президента в Туркменистане 12 февраля, по официальным данным, приняли участие 97,27% избирателей страны.

Теперь же, как сообщает Центризбирком страны, надо дождаться их итогов, которые будут объявлены через несколько дней.

Но необходимость ожидания не оставляет никого в стране даже в малейшем сомнении, что победителем выборов окажется действующий с 2007 года президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Не поколебало эту убежденность даже участие в выборах рекордного количества кандидатов – девятерых, включая президента (пожелание о максимальной альтернативности выборов выразил сам Бердымухамедов), всем все понятно заранее.

Зачем выборы в архаичной стране?

Группа гражданской солидарности с Туркменистаном, включающая широкую сеть неправительственных организаций и туркменских активистов, накануне перед выборами распространила заявление, в котором призвала международное общество не признавать состоявшиеся «выборы» – выборами, поскольку их просто не было.

«Полное отсутствие в стране фундаментальных свобод – таких как свобода выражения мнений и средств массовой информации, доступа к информации, объединений, мирных собраний, передвижения, права на справедливый суд и других, делает бессмысленным какое-либо обсуждение легитимности и честности выборов в Туркменистане, вне зависимости от правил проведения выборов и от того, как пройдет сам день выборов, голосование и подсчет голосов», – говорится в распространенном документе Группы гражданской солидарности с Туркменистаном.

«Никакого реального выбора в этой стране нет. То, что называется «выборами» в этой абсолютно закрытой стране с архаичной и репрессивной системой правления, – пародия на выборы», – заявляет она далее.

Лучшей реакцией на состоявшиеся якобы выборы в Туркменистане, по мнению группы, является их непризнание.

«Мы призываем глав демократических государств отказаться от поздравлений «вновь избранного» президента Бердымухамедова с победой на выборах», – предлагает Группа гражданской солидарности с Туркменистаном.

Подстроить Конституцию

Принципиальное различие состоявшихся в воскресенье выборов президента от двух предыдущих, на которых тоже побеждал Бердымухамедов, состоит в том, что нынешние оставляют его на посту главы государства не на пять, а на семь лет.

В сентябре 2016 года, менее чем за полгода до выборов, в Туркменистане были приняты поправки к Конституции, которые удлинили президентский срок, а также утвердили другие положения, обеспечивающие ему по сути неограниченную власть.

Группа гражданской солидарности с Туркменистаном сообщает, что вызывает особое беспокойство исключение из Основного закона такой нормы, как признание приоритета международных соглашений над национальными законами и отсутствие нормы равенства всех перед судом и законом, что фактически выводит из-под действия закона президента страны.

Тирания, где все исчезают

Туркменистан является одной из самых закрытых и тиранических государственных систем в мире. Политические противники и люди, даже из власти, вызывавшие гнев правителя, не просто подвергаются арестам и длительным осуждениям, они попросту исчезают.

Бывший министр иностранных дел Туркменистана Борис Шихмурадов, арестованный в 2001 году по обвинению в подготовке государственного переворота, исчез в тюрьме в 2003 году. Его сын Байрам в прошлом году в интервью Ц-1 говорил о практически исчерпанных возможностях узнать хоть что-то о судьбе отца.

Десятки других случаев, подобных Шихмурадову, стали причиной старта кампании «Покажите их живыми», требующей главным образом одно – показать исчезнувших туркменской в тюрьме. Но власть остается глухой и к призывам активистам, и к «выражению озабоченности» международных организаций и иностранных правительств.

59-летний Бердымухамедов является президентом Туркменистана с февраля 2007 года, до этого он занимал должность министра здравоохранения.

На посту главы государства он заменил Сапармурада Ниязова, лидера, прославившего страну не только тираническим правлением, но и самыми одиозными причудами – чем продолжает быть известным Туркменистан и при Бердымухамедове.