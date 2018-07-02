Туркменская поэтесса назвала Бердымухамедова «небесным посланником»

Поэтесса Гозель Шагулыева в честь 61-летия президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова написала очередную хвалебную оду.

В Туркменистане широко отметили день рождения уважаемого Аркадага, прошедший 29 июня. На телевидении безостановочно показывали концерты и празднования, посвященные Бердымухамедову, пишут «Хроники Туркменистана».

Поэтесса Гозель Шагулыева написала «поэтические размышления» под названием «Спустился на Землю посланник небесный».

Она пишет, что Аркадаг, оседлав скакового коня Акёл, наперегонки с ветром устремился в небеса, где свершилось его знакомство с Луной и Солнцем.