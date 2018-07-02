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    • Туркменистан

    Туркменская поэтесса назвала Бердымухамедова «небесным посланником»

    Поэтесса Гозель Шагулыева в честь 61-летия президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова написала очередную хвалебную оду.

    В Туркменистане широко отметили день рождения уважаемого Аркадага, прошедший 29 июня. На телевидении безостановочно показывали концерты и празднования, посвященные Бердымухамедову, пишут «Хроники Туркменистана».

    Поэтесса Гозель Шагулыева написала «поэтические размышления» под названием «Спустился на Землю посланник небесный».

    Она пишет, что Аркадаг, оседлав скакового коня Акёл, наперегонки с ветром устремился в небеса, где свершилось его знакомство с Луной и Солнцем.

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    Скрин: "Хроники Туркменистана"
    Скрин: «Хроники Туркменистана»
    Темы: Гурбангулы Бердымухамедов, Культ личности, Туркменистан
    Теги: Гурбангулы Бердымухамедов культ личности Туркменистан
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