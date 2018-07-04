В Туркменистане опровергли смерть 25 военных на границе с Афганистаном

Туркменские СМИ назвали «враньем» материал радио «Азатлык» о перестрелке на туркменско-афганской границе, жертвами которой якобы стали 25 солдат-срочников.

3 июля на сайте Туркменской редакции радио «Свобода» появилась статья о столкновении пограничников с афганскими контрабандистами. Бой длился шесть часов. Со стороны Вооруженных сил Туркменистана якобы погибли 25 солдат из Дашогузского велаята (области).

Спустя три часа после публикации проправительственный сайт Turkmenportal со ссылкой на жителей приграничных городов опроверг эти данные, назвав статью «враньем», а журналистов «Азатлыка» – «иностранными агентами».