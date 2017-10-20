В туркменской пустыне играют в гольф и не замечают кризиса

В Ашхабаде презентован первый гольф-клуб и анонсировано открытие еще десяти. Экономический кризис не стал препятствием для популяризации «игры миллионеров».

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов открыл первый гольф-клуб в стране 17 октября – через месяц после проведения V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Новое 18-луночное гольф-поле занимает территорию свыше 70 гектаров и расположено на юго-западе Ашхабада, рядом с фешенебельной гостиницей «Йылдыз».

По данным экспертов, открытие такого поля в пустыне может стоить до 25 млн долларов США.

Байрам Шихмурадов, главный редактор сайта «Гундогар» и бывший глава футбольного клуба «Копетдаг», считает строительство гольф-клуба пустой тратой денег.

«На поле в Ашхабаде будет играть «полтора человека», а его годовое содержание обойдется минимум в миллион долларов. Поле будет закрыто четыре месяца в году. Я работал с футбольными полями и могу говорить, что траве сложно выжить в условиях туркменского климата», – сказал Шихмурадов.

Презентация гольф-клуба прошла на фоне затянувшегося экономического кризиса в стране, вызванного падением цен на газ, погашением кредитов и отсутствием собственного производства.

Так, в октябре власти объявили об отмене льгот на воду, газ и электричество, а также о повышении платы за садик в 10 раз. Последнее уже вызвало протесты многодетных матерей в областях.

Жители страны жалуются на хронический дефицит продуктов, задержки пособий, принудительные отчисления с зарплат и пенсий на строительство спортивных объектов к Азиаде.

Следующее поле – в «Авазе»

Впрочем, у властей Туркменистана большие планы по развитию гольфа. Ранее президент анонсировал строительство 10 полей в разных регионах страны.

Так, кроме открывшегося гольф-клуба в столице, еще один появится в курортной зоне «Аваза», которая расположена на побережье Каспийского моря, а затем – по одному в каждом из пяти велаятов.

Во время выступления на презентации клуба Бердымухамедов сравнил гольф с народной игрой чилик, которая также развивает ловкость, внимательность и координацию.

Гольф для экспатов

За проект и консалтинг строительства гольф-полей в Туркменистане отвечает американская компания Nicklaus design. Ее основатель – известный чемпион по гольфу и архитектор гольф-полей Джек Никлаус.

Уже 40 лет он строит поля по всему миру. Авторитет в мире гольфа – друг президента США Дональда Трампа, построивший последнему несколько гольф-полей.

В 2016-м году Джек рассказал американским журналистам о своем опыте общения с туркменским президентом и удивился, кто будет делать гандикапы на поле в пустыне.

«Я не знаю, для чего президент хочет развивать гольф. Кроме 2,5 тысячи иностранцев, которые живут в Ашхабаде, это никого не интересует, гольфом там никто не занимается. Но сам президент – спортсмен, и он хочет, чтобы все жители Туркменистана занимались выездкой, хоккеем на льду и гольфом», – говорил он.

На открытии гольф-клуба в Ашхабаде Никлаус пожелал команде Туркменистана по гольфу участвовать в летней Олимпиаде в Токио 2020 года, а также принимать в Ашхабаде международные соревнования.

Копирует Назарбаева

Гольф – не первый вид спорта, который заинтересовал Бердымухамедова. Кроме конного и велосипедного спорта глава Туркменистана также уделял внимание развитию хоккея. Удивительно, но факт: в стране, большую часть которой занимает пустыня, построено три хоккейные арены.

Эксперты, опрошенные Ц-1, считают, что любовь к гольфу Бердымухамедову привили племянники, которые часто играют на заграничных курортах.

Также ориентиром для него стал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Последний – частый участник различных турниров и инициатор строительства гольф-клуба около Астаны.