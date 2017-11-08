17 лет тюрьмы экс-сотруднику ГУВД Ташкента за торговлю наркотиками

Гособвинение на процессе в Сергелийском суде Ташкента потребовало 17 лет лишения свободы экс-начальнику отдела по борьбе с наркотиками ГУВД Ташкента Санжарбеку Зокирбекову.

Суд Сергелийского района города Ташкента накануне, 7 ноября, заслушал прения сторон по делу бывшего начальника отдела по борьбе с оборотом наркотических веществ Главного управления внутренних дел (ГУВД) Ташкента майор Санжарбека Зокирбекова.

Он обвиняется в продаже наркотиков, злоупотреблении служебным положением и взяточничестве.

Что, вступив в преступный сговор с гражданами Ж. Талиповым, И. Исматовым, Ф. Исламовым и другими поставщиками наркотиков, руководил незаконным оборотом наркотических веществ.

Обвинение заявило в суде, что наркотики были изъяты и имеются в уголовном деле в качестве вещественных доказательств. И потребовало осудить Зокирбекова на 17 лет лишения свободы.

Подсудимый сотрудник милиции выступил в суде с последним словом и свою вину не признал.

Пытки в СНБ

Ранее на процессе, начавшемся в сентябре, он говорил, что после ареста сотрудниками Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана он подвергался пыткам.

В частности он назвал сотрудника следственного отдела СНБ Собира Якубова и двух его коллег по имени Махмуд и Расул, которые раздевали его догола и заставляли ползать на коленях по цементному полу, избивали до потери сознания.

При этом они, угрожая врачам, требовали быстро привести задержанного в чувство, чтобы продолжить избиения и пытки.

По мнению руководителя правозащитного общества «Эзгулик» Василы Иноятовой, общественного защитника Зокирбекова, если показания, добытые в результате пыток и нарушений процессуальных норм, будут признаны судом, то офицера действительно ждет длительный срок наказания.

«Суд проходит в одностороннем порядке. Прошения, поданные пятью адвокатами подсудимого и мною, были отвергнуты судом. В частности, не представилось возможным опросить следователей СНБ, подвергших Зокирбекова пыткам, и других свидетелей, давших показания под давлением», – говорит Иноятова.

По мнению адвоката милиционера Мутабар Хасановой, арест ее подзащитного стал результатом конкуренции между органами СНБ и МВД РУз.

Приговор суда по делу Зокирбекову может быть вынесен в четверг, 9 ноября.