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    17 лет тюрьмы экс-сотруднику ГУВД Ташкента за торговлю наркотиками

    Гособвинение на процессе в Сергелийском суде Ташкента потребовало 17 лет лишения свободы экс-начальнику отдела по борьбе с наркотиками ГУВД Ташкента Санжарбеку Зокирбекову.

    Экс-сотрудник УВД Ташкента майора Санжарбека Зокирбекова; семейный архив
    Экс-сотрудник УВД Ташкента майора Санжарбека Зокирбекова; семейный архив

    Суд Сергелийского района города Ташкента накануне, 7 ноября, заслушал прения сторон по делу бывшего начальника отдела по борьбе с оборотом наркотических веществ Главного управления внутренних дел (ГУВД) Ташкента майор Санжарбека Зокирбекова.

    Он обвиняется в продаже наркотиков, злоупотреблении служебным положением и взяточничестве.

    Что, вступив в преступный сговор с гражданами Ж. Талиповым, И. Исматовым, Ф. Исламовым и другими поставщиками наркотиков, руководил незаконным оборотом наркотических веществ.

    Обвинение заявило в суде, что наркотики были изъяты и имеются в уголовном деле в качестве вещественных доказательств. И потребовало осудить Зокирбекова на 17 лет лишения свободы.

    Подсудимый сотрудник милиции выступил в суде с последним словом и свою вину не признал.

    Пытки в СНБ

    Ранее на процессе, начавшемся в сентябре, он говорил, что после ареста сотрудниками Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана он подвергался пыткам.

    В частности он назвал сотрудника следственного отдела СНБ Собира Якубова и двух его коллег по имени Махмуд и Расул, которые раздевали его догола и заставляли ползать на коленях по цементному полу, избивали до потери сознания.

    При этом они, угрожая врачам, требовали быстро привести задержанного в чувство, чтобы продолжить избиения и пытки.

    По мнению руководителя правозащитного общества «Эзгулик» Василы Иноятовой, общественного защитника Зокирбекова, если показания, добытые в результате пыток и нарушений процессуальных норм, будут признаны судом, то офицера действительно ждет длительный срок наказания.

    «Суд проходит в одностороннем порядке. Прошения, поданные пятью адвокатами подсудимого и мною, были отвергнуты судом. В частности, не представилось возможным опросить следователей СНБ, подвергших Зокирбекова пыткам, и других свидетелей, давших показания под давлением», – говорит Иноятова.

    По мнению адвоката милиционера Мутабар Хасановой, арест ее подзащитного стал результатом конкуренции между органами СНБ и МВД РУз.

    Приговор суда по делу Зокирбекову может быть вынесен в четверг, 9 ноября.

    Источник:Ц-1
    Темы: Права человека в Узбекистане
    Теги: ГУВД Ташкента МВД Узбекистана наркотики СНБ Узбекистана Узбекистан
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