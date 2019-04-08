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    Адвокат Гульнары Каримовой обвиняет власти Узбекистана в произволе

    Швейцарский адвокат Гульнары Каримовой, прибывший в узбекистанскую колонию для встречи со своей клиенткой, заявил, что причиной судебного поражения Ташкента стал его же собственный произвол.

    Фото: Gregoire Mangeat
    Фото: Gregoire Mangeat

    Грегуар Манжа (Gregoire Mangeat), швейцарский адвокат Гульнары Каримовой, старшей дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова, разразился резкой тирадой в адрес властей в Ташкенте.

    С начала апреля Манжа находился в Узбекистане, куда прибыл для встречи со своей клиенткой.

    46-летняя Гульнара Каримова 5 марта по решению Яшнабадского районного суда Ташкента была переведена из-под домашнего ареста в женскую колонию в Зангиатинском районе Ташобласти.

    Удалось ли адвокату встретиться с Каримовой – остается неизвестным: 1 апреля на своем аккаунте в Твиттере он опубликовал фото стены колонии, обнесенной колючей проволокой, и написал, что пытается добиться приемлемых условий для встречи с клиентом.

    С 3 апреля страница адвоката начала заполняться критикой и обвинениями в произволе в адрес властей Узбекистана.

    Манжа написал, что несколько месяцев пытается выяснить, сколько осталось отбывать срок наказания Гульнаре Каримовой, с какого дня следует отсчитывать начало лишения ее свободы?

    «Это похищение? – спрашивает адвокат. – До сих пор нет никакого ответа».

    Затем, 5 апреля, он поделился, что с начала заключения Каримовой под арест в феврале 2014-го он впервые смог встретиться с нею в декабре 2016 года.

    Тогда состоялись двухдневные судебные слушания дела его клиентки, всего 20 часов. Во время которых, как повествует швейцарский адвокат, двое из назначенных властями узбекистанских защитников Каримовой не произнесли ни слова.

    «Под давлением. Произвол правосудия», – дает оценку слушаниям Манжа.

    В субботу, 6 апреля, Грегуар Манжа написал, что, «если бы Узбекистан следовал правам человека и справедливому правосудию, решение уже было бы достигнуто в интересах обеих сторон. Но, организуя похищение в 2014-м и суд на кухне (!) в 2015-м, Узбекистан обеспечил свое собственное процессуальное поражение».

    Генеральная прокуратура Узбекистана, сообщившая 5 марта о переводе Гульнары Каримовой в общую колонию, объяснила, что это решение было принято ввиду того, что она нарушала условия отбывания наказания под домашним арестом. Однажды покинула квартиру, пользовалась средствами связи и Интернетом.

    Но главной причиной ужесточения наказания Каримовой связано, скорее всего, с тем, что она, как сообщила Генпрокуратура РУз, отказывается компенсировать властям похищенные из страны деньги.

    Гульнару Каримову забирают в колонию 5 марта 2019 года; Инстаграм
    Гульнару Каримову забирают в колонию 5 марта 2019 года; Инстаграм

    В 2012 году на счетах в банках Швейцарии было арестовано порядка 800 млн швейцарских франков, принадлежащих Каримовой, главным источником этого капитала стали взятки, которые она получала от телекоммуникационных компаний за право работы в Узбекистане и ее покровительство.

    Ташкент хочет получить эти деньги. Но, как указывает адвокат Каримовой, произвол, который творят власти страны в отношении его клиентки, – это неправильная стратегия и причина, по которой Узбекистан проиграл это дело.

    Некогда светская львица, выпускавшая свою линию одежды, парфюмерии, снимавшаяся в видеоклипах и устраивавшая Недели моды в Ташкенте, Гульнара Каримова попала под домашний арест в феврале 2014 года, при жизни ее отца Ислама Каримова.

    Новая власть президента Шавката Мирзиёева не стала освобождать Каримову. В 2017 году Генпрокуратура страны сообщила, что в 2015-м Гульнара была осуждена на пять лет лишения свободы, при этом следствие в отношении ее финансовой деятельности продолжалось.

    В мартовском сообщении Генпрокуратура РУз рассказала, что Гульнара в декабре 2017 года была осуждена на 10 лет лишения свободы. Но в июле 2018-го суд Ташобласти, проявив гуманность, а также взяв во внимание обещание Каримовой отдать деньги, сократил наказание до пяти лет.

    Источник:Ц-1
    Темы: Гульнара Каримова
    Теги: Гульнара Каримова Ислам Каримов Узбекистан
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