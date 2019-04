Адвокат Гульнары Каримовой обвиняет власти Узбекистана в произволе

Швейцарский адвокат Гульнары Каримовой, прибывший в узбекистанскую колонию для встречи со своей клиенткой, заявил, что причиной судебного поражения Ташкента стал его же собственный произвол.

Грегуар Манжа (Gregoire Mangeat), швейцарский адвокат Гульнары Каримовой, старшей дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова, разразился резкой тирадой в адрес властей в Ташкенте.

С начала апреля Манжа находился в Узбекистане, куда прибыл для встречи со своей клиенткой.

46-летняя Гульнара Каримова 5 марта по решению Яшнабадского районного суда Ташкента была переведена из-под домашнего ареста в женскую колонию в Зангиатинском районе Ташобласти.

Удалось ли адвокату встретиться с Каримовой – остается неизвестным: 1 апреля на своем аккаунте в Твиттере он опубликовал фото стены колонии, обнесенной колючей проволокой, и написал, что пытается добиться приемлемых условий для встречи с клиентом.

#Karimova Just arrived at Zangiota women’s prison colony Nr. 21. Trying to obtain acceptable conditions for our client’s meeting. — Grégoire Mangeat (@GregoireMangeat) April 1, 2019

С 3 апреля страница адвоката начала заполняться критикой и обвинениями в произволе в адрес властей Узбекистана.

Манжа написал, что несколько месяцев пытается выяснить, сколько осталось отбывать срок наказания Гульнаре Каримовой, с какого дня следует отсчитывать начало лишения ее свободы?

«Это похищение? – спрашивает адвокат. – До сих пор нет никакого ответа».

#Karimova For months now, we have asked the #Uzbek authorities to explain how they count the remaining days’ imprisonment and what is the starting point of the sentence. The kidnapping? Still no response received. #ruleoflaw #arbitrarydetention — Grégoire Mangeat (@GregoireMangeat) April 4, 2019

Затем, 5 апреля, он поделился, что с начала заключения Каримовой под арест в феврале 2014-го он впервые смог встретиться с нею в декабре 2016 года.

Тогда состоялись двухдневные судебные слушания дела его клиентки, всего 20 часов. Во время которых, как повествует швейцарский адвокат, двое из назначенных властями узбекистанских защитников Каримовой не произнесли ни слова.

«Под давлением. Произвол правосудия», – дает оценку слушаниям Манжа.

#Karimova December 2016. First time I was allowed to visit Gulnara Karimova. Two-day hearing in Tashkent. More than 20 hours. None of the two #Uzbek lawyers of my client did pronounce one single word during these two days. Silent lawyers. Under duress. #Arbitrary justice. — Grégoire Mangeat (@GregoireMangeat) April 5, 2019

В субботу, 6 апреля, Грегуар Манжа написал, что, «если бы Узбекистан следовал правам человека и справедливому правосудию, решение уже было бы достигнуто в интересах обеих сторон. Но, организуя похищение в 2014-м и суд на кухне (!) в 2015-м, Узбекистан обеспечил свое собственное процессуальное поражение».

#Karimova If #Uzbekistan had applied the #HumanRights and #fairtrial standards, a solution would have been reached already, in the interest of all parties. By kidnapping GK in 2014, then judging her in 2015 in her kitchen (!), Uzbekistan did organise its own procedural defeats. pic.twitter.com/WStC1gNzg6 — Grégoire Mangeat (@GregoireMangeat) April 6, 2019

Генеральная прокуратура Узбекистана, сообщившая 5 марта о переводе Гульнары Каримовой в общую колонию, объяснила, что это решение было принято ввиду того, что она нарушала условия отбывания наказания под домашним арестом. Однажды покинула квартиру, пользовалась средствами связи и Интернетом.

Но главной причиной ужесточения наказания Каримовой связано, скорее всего, с тем, что она, как сообщила Генпрокуратура РУз, отказывается компенсировать властям похищенные из страны деньги.

В 2012 году на счетах в банках Швейцарии было арестовано порядка 800 млн швейцарских франков, принадлежащих Каримовой, главным источником этого капитала стали взятки, которые она получала от телекоммуникационных компаний за право работы в Узбекистане и ее покровительство.

Ташкент хочет получить эти деньги. Но, как указывает адвокат Каримовой, произвол, который творят власти страны в отношении его клиентки, – это неправильная стратегия и причина, по которой Узбекистан проиграл это дело.

Некогда светская львица, выпускавшая свою линию одежды, парфюмерии, снимавшаяся в видеоклипах и устраивавшая Недели моды в Ташкенте, Гульнара Каримова попала под домашний арест в феврале 2014 года, при жизни ее отца Ислама Каримова.

Новая власть президента Шавката Мирзиёева не стала освобождать Каримову. В 2017 году Генпрокуратура страны сообщила, что в 2015-м Гульнара была осуждена на пять лет лишения свободы, при этом следствие в отношении ее финансовой деятельности продолжалось.

В мартовском сообщении Генпрокуратура РУз рассказала, что Гульнара в декабре 2017 года была осуждена на 10 лет лишения свободы. Но в июле 2018-го суд Ташобласти, проявив гуманность, а также взяв во внимание обещание Каримовой отдать деньги, сократил наказание до пяти лет.