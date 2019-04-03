Адвокат Каримовой добивается встречи на «приемлемых условиях»

Швейцарский адвокат Гульнары Каримовой, прибывший в Зангиатинскую женскую колонию под Ташкентом, пытается получить приемлемые условия для встречи со своей подзащитной.
Как сообщают местные СМИ со ссылкой на Twitter-аккаунт юриста, Грегуар Манжа (Grégoire Mangeat) прилетел из Женевы в понедельник.
«Только что прибыл в Зангиатинскую женскую тюремную колонию № 21. Пытаюсь получить приемлемые условия для встречи со своим клиентом», – сообщил адвокат 1 апреля.
На следующий день Грегуар Манжа разместил фото колонии.
#Karimova Zangiota women’s prison colony Nr. 21. Second day. pic.twitter.com/BpluMNGyDO
— Grégoire Mangeat (@GregoireMangeat) April 2, 2019
Старшая дочь первого президента Узбекистана оказалась за решеткой накануне Международного женского дня.
По сообщению Генеральной прокуратуры РУз, решение об изменении меры пресечения для 46-летней «узбекской принцессы» с домашнего ареста на отбывание оставшегося срока в колонии общего режима принял суд Яшнабадского района Ташкента 5 марта.
При вынесении определения, как утверждает Генпрокуратура, суд руководствовался фактами систематического нарушения Каримовой условий нахождения под домашним арестом и затягивания процесса возврата украденных средств.
Грегуар Манжа тогда написал в своем Twitter, что его клиентка была силой вывезена из квартиры, где она, находясь под домашним арестом, проживала с дочерью Иман, а власти продолжают оказывать на Гульнару психологическое и физическое давление, чтобы заставить прекратить оспаривать свои права и отказаться от имущества в Швейцарии.