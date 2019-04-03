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    Адвокат Каримовой добивается встречи на «приемлемых условиях»

    Швейцарский адвокат Гульнары Каримовой, прибывший в Зангиатинскую женскую колонию под Ташкентом, пытается получить приемлемые условия для встречи со своей подзащитной.

    Как сообщают местные СМИ со ссылкой на Twitter-аккаунт юриста, Грегуар Манжа (Grégoire Mangeat) прилетел из Женевы в понедельник.

    «Только что прибыл в Зангиатинскую женскую тюремную колонию № 21. Пытаюсь получить приемлемые условия для встречи со своим клиентом», – сообщил адвокат 1 апреля.
    На следующий день Грегуар Манжа разместил фото колонии.

    Старшая дочь первого президента Узбекистана оказалась за решеткой накануне Международного женского дня.

    По сообщению Генеральной прокуратуры РУз, решение об изменении меры пресечения для 46-летней «узбекской принцессы» с домашнего ареста на отбывание оставшегося срока в колонии общего режима принял суд Яшнабадского района Ташкента 5 марта.

    При вынесении определения, как утверждает Генпрокуратура, суд руководствовался фактами систематического нарушения Каримовой условий нахождения под домашним арестом и затягивания процесса возврата украденных средств.

    Грегуар Манжа тогда написал в своем Twitter, что его клиентка была силой вывезена из квартиры, где она, находясь под домашним арестом, проживала с дочерью Иман, а власти продолжают оказывать на Гульнару психологическое и физическое давление, чтобы заставить прекратить оспаривать свои права и отказаться от имущества в Швейцарии.

    Источник:Ц-1
    Темы: Гульнара Каримова
    Теги: адвокат Гульнара Каримова коррупция в Узбекистане Узбекистан Шавкат Мирзиеев
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