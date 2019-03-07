Арест Гульнары Каримовой – произвол власти Шавката Мирзиёева

Фото Гульнары Каримовой, которую в халате и тапочках выволакивают из квартиры двое мужчин, чтобы доставить в тюрьму, накануне облетело весь мир, демонстрируя произвол узбекской власти.

Власть в Ташкенте не скрывает причины, почему старшая дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова с ночи 5 марта оказалась в женской колонии в Зангиатинском районе Ташобласти.

Генеральная прокуратура Узбекистана в своем «информационном сообщении» признается, что Каримова не отдает деньги. Поэтому власть меняет тон.

Может, колония, ее условия, а это совместное проживание с десятками женщин в одном отряде, в помещениях, которые вызывают отвращение у менее скромных людей, чем «узбекская принцесса», перевоспитают ее.

При этом Генпрокуратура ссылается на решение суда Яшнабадского района Ташкента, который 5 марта принял определение о замене домашнего ареста Каримовой на отбывание оставшегося срока в колонии общего режима.

Не отдает деньги

При вынесении определения, как утверждает Генпрокуратура, суд руководствовался фактами систематического нарушения Каримовой условий нахождения под домашним арестом: в ноябре 2018 года она покинула квартиру, кроме того, постоянно пользовалась средствами связи и Интернетом и… не возвращает украденные средства.

Правда это или нет, никто не знает. На процессе в Яшнабадском суде не присутствовали ни адвокат Каримовой, ни ее представители, ни она сама.

Более того, судя по тому, что пишет в Инстаграм дочь Каримовой Иман, захват и перевод Гульнары в колонию стал для них совершенной неожиданностью.

Она сообщает, что 5 марта, примерно в 19 часов, в квартиру в Ташкенте, где проживала Гульнара, пришел некий сотрудник прокуратуры по имени Ильяс Мухаммедов.

«Он сначала от имени «руководства» угрожал маме, а затем через несколько минут ворвался с другими работниками прокуратуры, вместе с которыми вытащил мою маму из ванной и увез в непонятном направлении», – пишет Иман.

Из записи следует, что ни мать, ни дочь не знали о заседании суда и принятом решении о переводе в колонию. Женщине даже не дали возможности переодеться, взять теплые вещи и другие необходимые средства.

Нет верховенства закона

Швейцарский адвокат Каримовой Грегуар Манжа (Greguire Mangeat) написал в Твиттере, что его клиентка была силой вывезена из квартиры в неизвестное место.

«Власти продолжают оказывать на нее психологическое и физическое давление, чтобы заставить прекратить оспаривать свои права и отказаться от имущества в Швейцарии», – считает адвокат.

«Мы осуждаем эти методы произвола. В течение нескольких месяцев мы призывали офис Генерального прокурора в Швейцарии назначить эксперта, который мог бы утвердить факт отсутствия верховенства закона в Узбекистане», – добавил Манжа.

Генеральная прокуратура Узбекистана в своем сообщении уведомила общественность, что в декабре 2017 года Каримова была осуждена на 10 лет лишения свободы. Но в июле 2018 года, проявляя гуманность, суд сократил срок до пяти лет и определил наказание в виде ограничения свободы.

Ранее сообщалось, что Каримова была осуждена в августе 2015 года на пять лет.

Что утаивает Генпрокуратура – это вопрос: с какого времени для Каримовой начался отсчет этого срока? Можно ли считать его началом арест и помещение под домашний арест еще при жизни отца – президента Ислама Каримова 16 февраля 2014 года?

Очевидно, что отсутствие информации о начале отбытия срока Гульнары Каримовой дает власти возможность по-своему трактовать время ее нахождения в заключении – столько, сколько им нужно.