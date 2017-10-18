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    Агзам Тургунов: «Получу паспорт и займусь правозащитой»

    Правозащитник Агзам Тургунов после девяти лет тюрьмы планирует опять защищать людей и предлагает реформировать тюрьмы Узбекистана.

    Агзам Тургунов после выхода из колонии 7 октября; фото: Общество "Эзгулик"
    Агзам Тургунов после выхода из колонии 7 октября; фото: Общество «Эзгулик»

    65-летний руководитель правозащитной организации «Мазлум» («Угнетенный») и активист оппозиционной партии «Эрк» Агзам Тургунов лишь 7 октября вышел на свободу после девяти лет заключения. Но уже в ближайшее время он собирается вернуться к правозащите.

    «Я сейчас на реабилитации – отвыкаю от тюрьмы (колония УЯ 64/49 в городе Карши. – Ред.). Десять дней на воле я восстанавливаю документы и прохожу медосмотр. Как только получу паспорт – хочу вернуться к правозащитной работе», – рассказывает он Ц-1.

    И добавляет, что первым делом он подаст заявление в Верховный суд Узбекистана о пересмотре его приговора.

    В 2008 году ташкентского активиста по сфабрикованному делу приговорили к десяти годам тюрьмы за «вымогательство в особо крупном размере».

    Долгие годы в неволе убедили Тургунова: узбекские тюрьмы требуют немедленного реформирования. Первым шагом должна стать передача органов исполнения наказания от Министерства внутренних дел к Министерству юстиции.

    Защищал жертв произвола

    Мужественный человек не скрывает: пытки и тюрьма не сломали его, а усилили желание бороться за справедливость.

    «В тюрьме прошел хорошую правозащитную школу. Для меня было большим откровением, что не я один не виноват – в местах лишения воли свободы сидят тысячи жертв произвола. Я много лет помогал им писать апелляции. Жалко, что на выходе из тюрьмы у меня отобрали сумку с заявлениями и прошениями», – сожалеет активист.

    Тургунов категоричен: из двух тысяч людей, которые отбывают срок в Каршинской колонии, около двухсот не совершали преступлений.

    «Я писал заявление о пересмотре дела парню из Намангана. Его обвиняли по 97-й статье Уголовного кодекса РУз – «Умышленное убийство», в итоге переквалифицировали на100-ю – «Умышленное причинение смерти при превышении пределов самообороны», – гордится Тургунов.

    Агзам Тургунов дома после девяти лет в неволе; фото: Ц-1
    Агзам Тургунов дома после девяти лет в неволе; фото: семейных архив Тургунова

    Большинство невинных людей осуждены по религиозным статьям, причем они сидят дольше убийц и насильников, рассказывает он далее.

    «К религиозным узникам не применяются гуманитарные акты и амнистии, им только добавляют срок за мнимое нарушение режима. Некоторым по четыре раза добавляли», – говорит Агзам-ака, добавляя, что в этом году такая практика закончилась.

    Тургунова поразила история кандидата исторических наук Джавлона Ахмедова, осужденного за религиозный экстремизм. Он провел в тюрьме почти 19 лет и был освобожден в 2016 году, сохранив ясный ум.

    В тюрьме правозащитник отбывал срок с еще одним известным политзаключенным – журналистом из Самаркандск
    ой области Дилмуродом Сайидом, находящимся в неволе с 2009 года.

    Защитник фермеров и последовательный критик принудительного труда на хлопковых полях, Сайид был также осужден по фальшивым обвинениям во взяточничестве и вымогательстве.

    «Я надеюсь, что Дилмурода выпустят в ближайшее время. У него даже появился оптимизм по этому поводу. Когда я впервые увидел его в 2015 году, он был очень подавлен и болен туберкулезом в запущенной форме. Сейчас он чувствует себя лучше и нашел отдушину в написании стихов», – говорит активист.

    Подставили на алиментах

    Агзам Тургунов до ареста активно занимался правозащитной деятельностью, выступал общественным защитником в судебных делах, связанных с нарушением прав и свобод.

    Его арест был подстроен: в июле 2008 года он приехал в Мангит (Каракалпакстан) для участия в суде, где слушалось дело об уплате алиментов. Участвовать в процессе его попросила жительница Нукуса Муборак Салаева.

    В итоге Салаева якобы договорилась с мужем о мирном исходе дела. Но в момент передачи денег Тургунов был задержан и обвинен в получении крупной взятки.

    В Нукусском изоляторе временного содержания правозащитника обливали кипятком, требуя признаться в преступлении, которого он не совершал.

    «Меня несколько дней избивали и издевались трое лохмачей. Я еле выжил», – вспоминает он.

    С начала октября из тюрем Узбекистана были освобождены правозащитник Азам Фармонов, а также журналист Салиджон Абдурахманов.

    Ранее на свободу вышли такие политзаключенные страны, как Мухаммад Бекжанов, Мурод Джураев, Эркин Мусаев, Самандор Куканов и Бобомурод Раззаков.

    Источник:Ц-1
    Темы: Политзаключенные Узбекистана, Права человека в Узбекистане, Реформа Узбекистана
    Теги: Агзам Тургунов политзаключенные Узбекистана права человека Узбекистан Шавкат Мирзиеев
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