Акбарали Абдуллаев: досье на опального племянника Каримовой

Задержанный в Украине Акбарали Абдуллаев пробудет под арестом до 22 февраля, сообщили Ц-1 в Соломенском райсуде Киева. Здесь известное о некогда принце Ферганской долины.

Сын Тамары Собировой, сестры супруги первого президента Узбекистана Ислама Каримова Татьяны Каримовой, в настоящее время содержится в изоляторе МВД Украины в Киеве.

По сообщению пресс-службы Генпрокуратуры Украины от 20 января, Абдуллаев состоял в международном розыске по подозрению в присвоении средств в размере более 91 млн долларов США, укрытии иностранной валюты на сумму около 200 млн долларов США и 271 602 евро, легализации доходов, полученных в результате преступной деятельности на сумму 77,4 млн швейцарских франков, и 200 тысяч латвийских латов, а также в служебном подлоге.

Он был арестован 19 января по прибытии в киевский аэропорт Жуляны.

Семья в бегах

Акбарали Абдуллаеву – 33 года. У него есть сестра Сиера, которая большую часть времени проводит в Дубае.

О местонахождении его матери мало что известно – ходили слухи, что она живет то ли в Крыму, то ли в Германии с гражданским мужем Одилом Аллаяровым, экс-заместителем хокима Ферганской области.

Арест в Узбекистане

Широкие массы в Узбекистане впервые услышали о влиятельном родственнике Каримовых, подмявшем вместе с тетей, супругой президента, и матерью практически весь доходный бизнес в Ферганской долине, в октябре 2013 года.

Тогда официальный Ташкент сообщил о его аресте и о том, что он проходил одним из главных подозреваемых по делу о «кувасайской мафии», в ходе разработки которого с июня 2012 года правоохранительные органы страны арестовали порядка 70 человек, обвинив их в участии в организованной преступной группировке (ОПГ).

Арест Абдуллаева стал возможен из-за его возвращения в Узбекистан. Он поверил в гарантии, которые получила его мать у Татьяны Каримовой, но почти немедленно после прибытия оказался в следственном изоляторе Ташкента.

Ферганская горпрокуратура возбудила против него уголовное дело по статье 164: «Хищение путем присвоения или растраты» и 184: «Уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей» Уголовного кодекса.

Позже дело было передано в Генпрокуратуру Узбекистана, которая еще добавила статью 210: «Получение взятки».

По данным радио «Озодлик», в 2014-м Абдуллаев получил 10-летний тюремный срок, но в тюрьму не сел – большую часть времени проводил под домашним арестом.

Кто заказал Абдуллаева?

Версии относительного того, что спровоцировало арест родственника жены первого президента, разнятся.

По одной из них, инициатором выступила Татьяна Каримова, возможно, желая наказать вышедшего из-под контроля племянника, ранее выполнявшего роль «смотрящего» за принадлежащим прежде всего ей бизнесом в Ферганской долине.

Это включало доходы с Ферганского нефтеперерабатывающего завода (ФНПЗ) и других предприятий долины.

Супруга президента была так зла на племянника, что не пожалела не только чувств родной сестры Тамары, но и собственной старшей дочери Гульнары, которая, начиная с осени 2013-го, также переживала крушение собственного положения, объясняя это прежде всего ссорой с матерью. С февраля 2014 года Гульнара находится под домашним арестом в Ташкенте.

В ноябре 2013-го на своей странице в Твиттере Гульнара опубликовала обращение к матери, в котором писала, что ненароком влезла в ее коррупционные дела, решив помочь двоюродному брату Акбарали.

Что она якобы попыталась провести брата на прием к президенту, о чем узнала ее мать и обрушилась на нее со всей яростью, пообещав ее за это уничтожить.

Становление бизнеса

Племянника Татьяны Каримовой и его мать называли неофициальными хозяевами узбекской части Ферганской долины. С начала 2000-х вместе с партнерами, семейным кланом Акрамовых, родственники президента контролировали примерно 70% крупных предприятий региона.

Методы захвата были традиционными: рейдерство, возбуждение уголовных дел против владельцев, не желающих расставаться с собственностью, при полной поддержке местной исполнительной власти, СНБ и прокуратуры.

В итоге под контролем Тамары Собировой и ее сына оказались Ферганский нефтеперерабатывающий завод (ФНПЗ), сеть гостиниц «Азия» в разных городах страны, Кувасайский цементный завод, ОАО «Фергана текстиль», фабрика «Silver Silk», ОАО «Кварц», ОАО «Кувасай текстиль», десятки торговых комплексов, а также недвижимость во Франции и Германии.

По данным независимых узбекских СМИ, Абдуллаев также контролировал все передвижения нефтепродуктов в Ферганской долине. Общий ущерб от деятельности его группы оценивается в 800 млн долларов.

Братья Акрамовы

Акбарали работал вместе братьями Акрамовыми из города Кувасая Ферганской области.

Старший из этих братьев, Садык, в течение нескольких лет возглавлял Ферганский масложиркомбинат, затем ушел «в тень», негласно продолжая руководить предприятием, а директорскую должность занимали его марионетки.

Средний брат, Акбар, некогда был начальником отдела сбыта на Ферганском нефтеперерабатывающем заводе (ФНПЗ), затем стал директором кувасайского стекольного предприятия «Кварц».

Младший Закир контролировал предприятия по выпуску стройматериалов: цеха по производству шифера, кирпичные заводы, а также цементный комбинат в городе Навои.

Руководителем этой группы был Шерзод Акрамов, сын Акбара Акрамова. В своих кругах его называли: Шахзода Амир (Принц). Он являлся близким другом Абдуллаева, через которого семейство Акрамовых и попало в круг доверия правящего клана.

Благотворитель и градостроитель

В середине 2000-х Абдуллаев модернизировал ряд «представительских» зданий в городе Кувасае в Ферганской области. В частности, полностью перестроил Дом культуры, спортивный центр, баню и городскую мечеть. По скромным подсчетам, на это было истрачено не менее миллиона долларов.

В 2010-м Абдуллаев отремонтировал поселок Кумышкан в горах Ташкентской области, где находилась его дача, возвел там религиозно-архитектурный комплекс Али Авлиё Бува, ставший популярным местом паломничества. Святое место связывают с именем Али, зятя пророка Мухаммеда и четвертого халифа.

Также он благоустроил прилегающую к нему махаллю, истратив на это еще несколько миллионов долларов. Благодаря «спонсорству» Абдуллаева святое место в Кумышкане приобрело широкую известность.

С его именем также связывают ремонт и улучшение условий для проживания в детских домах и интернатах в Ташкенте, затем взятых под покровительство фондом «Ты не одинок», который возглавляет младшая дочерь покойного Ислама Каримова Лола Каримова-Тилляева.