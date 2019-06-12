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    Активист в Сурхандарье арестован после критики хокима

    «Эзгулик» сообщает об аресте на пять суток своего представителя в Сурхандарьинской области РУз Абдухакима Пулатова после выступления на совещании районного хокимията.

    Пулатов - активист "Эзгулик" в Сурхандарье
    Пулатов — активист «Эзгулик» в Сурхандарье

    Административный суд Бойсунского района Сурхандарьинской области Узбекистана 11 июня вынес решение об аресте на пять суток председателя Сурхандарьинского областного отделения Общества прав человека Узбекистана «Эзгулик» Абдухакима Пулатова.

    63-летний активист был обвинен по статье 183 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности – «Мелкое хулиганство».

    Перед арестом Пулатов успел позвонить председателю общества «Эзгулик» Абдурахману Ташанову и сообщить об обстоятельствах своего ареста.

    По словам Ташанова, вчера Пулатов в сопровождении местного журналиста, 74-летнего Маджида Абдураимова принял участие в совещании Бойсунского районного хокимията.

    Туда как раз приехал для проведения приема граждан по проблеме коррупции в Сурхандарьинской области заместитель государственного советника президента Узбекистана Анвар Усманов.

    На совещании активисты выступили с замечанием, что после критической оценки президентом Узбекистана деятельности хокима Бойсунского района Уктама Тураева тот продолжил работать, проявляя безответственность к обращениям граждан.

    В ответ хоким Тураев, а также хоким Сурхандарьинской области Тура Боболов заявили, что в отношении активистов будут приняты меры.

    Как следует из решения суда, активист «Эзгулика» в здании хокимията Бойсунского района скандалил с представителем хокимията, что запечатлено видеокамерами.

    На основании видеозаписи, заявления потерпевшего и показаний свидетелей суд признал законным дело об административной ответственности, возбужденное Бойсунским РОВД.

    И это при том, что в деле нет фоноскопической и филологической судебных экспертиз.

    Общество прав человека Узбекистана «Эзгулик» призывает осудить действия хокима Бойсунского района Уктама Тураева и хокима Сурхандарьинской области Туры Боболова против представителей гражданского общества, а суды высшей инстанции – отменить приговор Бойсунского административного суда.

    Источник:Ц-1
    Темы: "Эзгулик", Права человека в Узбекистане
    Теги: Абдухаким Пулатов права человека в Узбекистане Сурхандарьинская область Сурхандарья Эзгулик
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