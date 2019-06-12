Активист в Сурхандарье арестован после критики хокима

«Эзгулик» сообщает об аресте на пять суток своего представителя в Сурхандарьинской области РУз Абдухакима Пулатова после выступления на совещании районного хокимията.

Административный суд Бойсунского района Сурхандарьинской области Узбекистана 11 июня вынес решение об аресте на пять суток председателя Сурхандарьинского областного отделения Общества прав человека Узбекистана «Эзгулик» Абдухакима Пулатова.

63-летний активист был обвинен по статье 183 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности – «Мелкое хулиганство».

Перед арестом Пулатов успел позвонить председателю общества «Эзгулик» Абдурахману Ташанову и сообщить об обстоятельствах своего ареста.

По словам Ташанова, вчера Пулатов в сопровождении местного журналиста, 74-летнего Маджида Абдураимова принял участие в совещании Бойсунского районного хокимията.

Туда как раз приехал для проведения приема граждан по проблеме коррупции в Сурхандарьинской области заместитель государственного советника президента Узбекистана Анвар Усманов.

На совещании активисты выступили с замечанием, что после критической оценки президентом Узбекистана деятельности хокима Бойсунского района Уктама Тураева тот продолжил работать, проявляя безответственность к обращениям граждан.

В ответ хоким Тураев, а также хоким Сурхандарьинской области Тура Боболов заявили, что в отношении активистов будут приняты меры.

Как следует из решения суда, активист «Эзгулика» в здании хокимията Бойсунского района скандалил с представителем хокимията, что запечатлено видеокамерами.

На основании видеозаписи, заявления потерпевшего и показаний свидетелей суд признал законным дело об административной ответственности, возбужденное Бойсунским РОВД.

И это при том, что в деле нет фоноскопической и филологической судебных экспертиз.

Общество прав человека Узбекистана «Эзгулик» призывает осудить действия хокима Бойсунского района Уктама Тураева и хокима Сурхандарьинской области Туры Боболова против представителей гражданского общества, а суды высшей инстанции – отменить приговор Бойсунского административного суда.