Андижанская школа: реформами здесь не пахнет

Коллектив школы № 4 в Андижане сообщает о поборах на хлопок, коррупции и политике сокращения обучения на русском языке.

Учителя Андижанской среднеобразовательной школы № 4, расположенной в самом большом микрорайоне города «Северном», задаются вопросом, имеют ли отношение постановления президента к их учебному заведению?..

К примеру, постановление от 14 августа этого года «О мерах по поднятию на качественно новый уровень системы духовно-нравственного и физически гармоничного воспитания молодежи, ее обучения и воспитания».

В документе говорилось о повышении социального статуса и авторитета педагогических кадров, их материальном и моральном поощрении, увеличении размеров заработной платы и невозможности привлечения к принудительным работам.

Однако, как сообщают некоторые сотрудники этой андижанской школы, ситуация в их учебном заведении не меняется: с сентября по ноябрь текущего года с учителей собирали по 200 тысяч сумов на хлопок – коррупция по-прежнему процветает.

«С нашей зарплаты принудительно удерживают деньги на различные мероприятия. Так, за три года по 230 тысяч сумов было удержано из зарплаты М. Лучниковой, Р. Валиулиной, С. Абдиевой, А. Абдуллаевой, С. Шкаревой. Список можно продолжать…» – говорится в письме учителей.

Другим актом руководства школы стало заявление, что дополнительные русские классы, несмотря на спрос среди населения, открываться не будут. В этом году школа набрала по четыре классов с узбекским и русским языком обучения.

Администрация школы с апреля текущего года принуждала учителей ходить по квартирам и оповещать жителей о том, что дополнительные классы на русском языке обучения не откроются, объясняя это тем, что нет учебных кабинетов и педагогов.

Хотя в 2015 году администрация школы заключила договор с ООО «Great Shoes» об аренде 120 квадратных метров, в которых раньше проходили занятия по русскому языку и литературе.

Предприятие в учебных классах выпускает обувь. Дети вынуждены дышать химикатами. Работники цеха постоянно распивают спиртные напитки, курят и играют в азартные игры.

«Директор на собраниях открыто унижает и оскорбляет учителей, вызывая неуважительное отношение к ним учеников (есть аудиозапись), что несовместимо ни с педагогической, ни с административной этикой», – сообщают далее сотрудники школы.

Школа является государственной, а поведение директора говорит, что школа частная. Судите сами: в этом году классы с русским языком обучения не смогли провести мероприятия. А в национальных классах провели все праздники. Мы, учителя русского языка, были вынуждены проводить эти мероприятия в выходные дни».

Учителя, обратившиеся в редакцию Ц-1, также сообщают, что их заставляют лазать по подвалам жилых домов и оценивать состояние канализационных труб, подниматься на крыши многоэтажных домов, а в квартирах – оценивать состояние санузлов. А так как на руках у школьных преподавателей нет никаких разрешительных документов, поэтому они вынуждены выслушивать заслуженные упреки жильцов.

Эту работу должны выполнять представители махаллинских комитетов, считают учителя.