Арест в Ташкенте независимого журналиста остается загадкой

Журналист из Ташкента Бобомурод Абдуллаев в воскресенье, возможно, подвергся закрытому судебному процессу в отсутствие защиты.

Судьба ташкентского независимого журналиста Бобомурода Абдуллаева, находящегося под арестом в Службе национальной безопасности (СНБ) Узбекистана, как и причины его задержания, по-прежнему никому неизвестны.

По данным руководителя Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана (ИГНПУ) Сурата Икрамова, возможно, 1 октября суд Юнусабадского района Ташкента в закрытом режиме вынес постановление об аресте Абдуллаева.

В то же время родные журналиста, пришедшие на процесс, услышали, что слушания переносятся в связи с выездом судейского состава на сбор хлопка.

В истории, приключившейся с 44-летним журналистом, по-прежнему огромное количество темных пятен.

По данным ИГНПУ, 27 сентября Абдуллаеву позвонили из автосервиса и сообщили, что он может забрать свою машину. Мужчина оделся, вышел из дома, но обратно не вернулся.

Его семья двое суток провела в томительном ожидании и поисках, пока 29 сентября не получила сообщение из СНБ Узбекистана, что Бобомурод находится в СИЗО этого ведомства на известной в городе Гвардейской улице.

В этот же день следователь СНБ Н. Туракулов вынес постановление о проведении обыска в доме у Абдуллаева.

В субботу, 30 сентября, супруга журналиста Катя Балхибаева заручилась поддержкой адвоката Муножат Парпиевой, но на следующий день неожиданно отказалась от ее помощи.

Парпиева сказала, что понятия не имеет о причинах отказа от ее услуг. По ее словам, в субботу она попыталась увидеть арестованного журналиста, а также получить информацию о причинах задержания и предъявленных ему обвинениях, но оказалось, что следователь, ведущий дело Абдуллаева, уже уехал домой.

Абдуллаев сотрудничал с радио «Озодлик», являлся основателем портала «Свободный голос», некоторое время работал корреспондентом представительства Института по освещению войны и мира (IWPR) в Ташкенте.