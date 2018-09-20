«Бекабадцемент» не принуждает рабочих к сдаче крови

Администрация «Бекабадцемент» (Ташобласть) опровергает статью Ц-1 о протесте рабочих, сообщивших изданию о сдаче крови и лишении их выходного и премии.

Заместитель директора АО «Бекабадцемент» Акмаль Курбанов категорически опровергает статью Ц-1 «В Узбекистане протестуют рабочие Бекабадского цементного завода», опубликованную на сайте 4 июля.

В ней рассказывалось, что 62 работника предприятия 29 июня направили письмо в народную приемную президента Узбекистана, жалуясь на то, что в апреле они приняли участие в акции по сдаче крови, но потом были лишены возможности получить полагающийся выходной, а затем лишились и денежной премии за июнь.

В письме рабочих, имеющемся в распоряжении Ц-1, говорилось, что список тех, кто принимал участие в сдаче крови, составлял Акмаль Курбанов, в него были включены более ста рабочих завода, что не может говорить о добровольном участии в донорской акции.

После сдачи крови рабочие взяли выходной, полагающийся по Трудовому кодексу РУз после данной медицинской процедуры, за что их, а точнее 62 человека, лишили премий.

Замдиректора Курбанов, связавшись с редакцией Ц-1, заявил, что завод не принуждает своих рабочих сдавать кровь. Но, по его словам, массовая сдача крови работниками имеет место, возможно, предполагает он, его сотрудниками движет альтруизм, желание помочь больным людям.

В то же время, по словам Курбанова, некоторые рабочие сдают кровь, чтобы иметь возможность получить дополнительный выходной день. Что касается задержки зарплаты, такого, как утверждает замдиректора, на предприятии вообще нет.

Ниже Ц-1, сохранив стиль и орфографию автора, публикует письмо Акмаля Курбанова, адресованное главреду издания Галиме Бухарбаевой:

«Уважаемая Галима!

Пользуясь случаем, выражаю Вам свое глубокое почтение, и, прочитав статью Вашей газеты от 4 июля 2018 г. относительно якобы имевшихся негативных событиях на Бекабадском цементном заводе, выразившихся в протестах рабочих завода против «принуждения» их к добровольной сдаче донорской крови, а также побеседовав с Вами 6 июля с. г., не могу как заместитель генерального директора БЦЗ и просто как гражданин Республики Узбекистан остаться в стороне от опубликованной статьи.

Взяв за основу выдвинутые Вами цели деятельности Centre1.com, такие, как распространение честной, точной и объективной информации о событиях в Центральной Азии, вынужден констатировать, что информация, изложенная в Вашей статье, не соответствует целям и задачам деятельности коллектива газеты Centre1.com и от начала до конца является чьим-то вымыслом и ложью, в чем Вы могли, как мне кажется, убедиться в процессе нашего телефонного разговора 6 июля 2018 г.

А ведь дело и выеденного яйца не стоит! Просто один непорядочный работник завода приобрел незаконно справку о сдаче крови, воспользовался предоставленными льготами, а когда его уличили в мошенничестве, просто уволился и, возможно, сообщил Вашему корреспонденту клеветническую информацию, а Вы приняли ее за чистую монету и по модному сейчас принципу «hype» пустили ее по свету!

А ведь слово не воробей, вылетит – не поймаешь!

Администрация АО «Бекабадцемент» всегда первой встает на защиту законных интересов работников предприятия, но в то же самое время требует от них качественного выполнения своих трудовых обязанностей и соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, согласованного с профсоюзным комитетом АО.

Причиной описанного Вами конфликта, хотя на самом деле такого и не было, правильно это будет назвать нарушением работниками трудовой дисциплины: невыход на работу (а это в условиях производства – непрерывного процесса – может привести к сбою технологического процесса).

Оставление данного нарушения без внимания является попустительством, по этой причине нарушившие трудовую дисциплину работники лишены премии за июнь месяц 2018 года.

Учитывая, что публикации Вашей редакции читают, не побоюсь этого слова, сотни тысяч людей во многих странах мира, которые могут в данном случае составить негативное впечатление об Узбекистане, что противоречит сегодняшней политике, проводимой руководством страны, чьей дочерью, кстати, являетесь и Вы, мне небезразлично их мнение, так как Узбекистан является и моей Родиной!

Поэтому, чтобы расставить все точки над «i» и закрыть этот вопрос, основываясь на нашем телефонном разговоре, а также руководствуясь Вашими высокогуманными принципами, жду в ближайшие дни от Вашего издания опровержения!

Еще раз выражаю Вам свое глубокое почтение и надеюсь на взаимопонимание!

С уважением,

Акмаль Курбанов»