В Узбекистане протестуют рабочие Бекабадского цементного завода

Рабочие и служащие АО «Бекабадцемент» в Ташобласти протестуют: по приказу администрации завода они участвовали в акции по сдаче крови, но в обмен не получили ничего.

62 рабочих и служащих акционерного общества «Бекабадцемент», расположенного в городе Бекабаде Ташкентской области Узбекистана, 29 июня направили обращение в приемную президента страны Шавката Мирзиёева.

В нем они сообщили, что в конце апреля этого года по приказу заместителя директора завода Акмаля Курбанова приняли участие в проходившей в стране акции по добровольной сдаче донорской крови.

Администрация завода составила список рабочих (имеется в распоряжении редакции Ц-1), поэтому отказаться от участия в акции никто не мог. В итоге каждый из указанных в списке людей сдал по 200–400 граммов крови.

Рабочие говорят, что сдавали кровь безвозмездно, но, согласно Трудовому кодексу Узбекистана, им требовался небольшой отпуск на восстановление, по меньшей мере один выходной день.

Но вместо того администрация лишила их премиальных, которые должны были быть выплачены, в размере одного оклада – как минимум для слесаря 4-го разряда это 690 тысяч сумов (85 долларов США). Кроме того, на заводе задерживают выплату зарплаты.

22–24 июня в АО «Бекабадцемент» проходили собрания рабочих, которые требовали от администрации положенных им денег.

«Приняв участие в проходящей стране акции по безвозмездной сдаче крови, вместо одного выходного нас лишили зарплаты и премиальных, – с возмущением рассказывает Ц-1 один из рабочих завода. – Руководство обругало нас за невыход на работу и задерживает зарплату».

По мнению представителя профсоюзного комитета акционерного общества «Бекабадцемент» Ф. Джалалова, подобные действия руководства предприятия противоречат закону.

«После сдачи крови и по другой уважительной причине гражданин имеет право на краткосрочный отпуск, – объясняет он. – Сотруднику, занимающемуся донорством, в соответствии с Трудовым кодексом РУз предоставляются и другие льготы».

«Администрация же, не посчитав нужным посоветоваться с профсоюзом, приняла незаконный приказ. В результате на предприятии возникла нездоровая обстановка», – продолжает представитель профсоюза рабочих.