«Бесстрашная» Малохат Эшанкулова – с ташкентской пропиской!

Независимая журналистка Малохат Эшанкулова получила прописку в Ташкенте после 30 лет ожиданий, но это еще не всё: Аппарат президента РУз осчастливил и ее дочь.

Участница правозащитной группы «Бесстрашные» – независимая журналистка Малохат Эшанкулова рассказывает Ц-1, как в один день с дочерью решила проблемы, над которыми они бились годами.

Все неожиданно стало возможным 23 ноября, когда ей позвонили из Народной приемной президента Узбекистана (ранее она обращалась туда с жалобой о конфискации 9 ноября ее паспорта органами милиции в Самаркандской области. – Ц-1) и пригласили на прием.

«Дальнейшее все происходило, как в сказке», – рассказывает Малохат.

В приемной журналистку встретил мужчина в строгом костюме. Он был предельно вежлив и первым делом, к удивлению Эшанкуловой, протянул ее паспорт.

«Прошу прощения за сотрудников милиции, которые совершили такое нарушение», – сказал вежливый мужчина, фамилию и должность которого Малохат, к сожалению, не записала.

По словам журналистки, после этого сотрудник приемной спросил, почему Эшанкулова решила прописаться в самаркандском кишлаке, может быть, лучше все же в Ташкенте?

Малохат ответила, что с радостью прописалась бы к дочке Зарнигор Алимбековой, проживающей на массиве «Чиланзар». На что чиновник ответил, что это она может сделать прямо сегодня, если поедет в районный ОВИР.

После чего задал следующий вопрос: «У вас есть еще какие-нибудь проблемы?»

Эшанкулова ответила, что пять лет не может решить проблему с оформлением выездной визы для дочери Зарнигор, хотя та никогда раньше не выезжала из страны.

После чего мужчина, как добрый Дед Мороз, сказал, что дочка может вместе с Малохат приехать в ОВИР, и там ей тут же поставят выездную визу – эта проблема тоже решена.

Не захотела остаться у разбитого корыта

По словам журналистки, сотрудник Народной приемной спросил: «Есть у нее еще какие-то проблемы?»

«30 лет мне не давали прописку в Ташкенте, пять лет отказывали дочери в визе, и все эти вопросы вроде разом решились, но просить о восстановлении на работу на Гостелерадио я уже не рискнула: подумала, что это будет перебор, а то получится, как в сказке о рыбаке и рыбке, – не останусь ли я, как старуха, у разбитого корыта?» – признается Малохат.

Под конец мужчина, выступивший для Эшанкуловой в роли «золотой рыбки», сказал журналистке: «Малохат-опа, вы очень хороший человек, мы ценим вас. Именно такие люди нужны нашему обществу».

Эшанкулова признается, что после визита в Народную приемную она чуть не прослезилась от счастья.

По словам журналистки, прямо из приемной она позвонила дочке, чтобы та немедленно ехала в Чиланзарский ОВИР.

Уже в 15.00 Эшанкуловой там поставили печать с постоянной пропиской в столице, а через полчаса заветный спикер в паспорт получила и ее дочь Зарнигор.