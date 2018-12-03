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    «Бесстрашная» Малохат Эшанкулова – с ташкентской пропиской!

    Независимая журналистка Малохат Эшанкулова получила прописку в Ташкенте после 30 лет ожиданий, но это еще не всё: Аппарат президента РУз осчастливил и ее дочь.

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    Малохат Эшанкулова; фото: предоставлено Ц-1

    Участница правозащитной группы «Бесстрашные» – независимая журналистка Малохат Эшанкулова рассказывает Ц-1, как в один день с дочерью решила проблемы, над которыми они бились годами.

    Все неожиданно стало возможным 23 ноября, когда ей позвонили из Народной приемной президента Узбекистана (ранее она обращалась туда с жалобой о конфискации 9 ноября ее паспорта органами милиции в Самаркандской области. – Ц-1) и пригласили на прием.

    «Дальнейшее все происходило, как в сказке», – рассказывает Малохат.

    В приемной журналистку встретил мужчина в строгом костюме. Он был предельно вежлив и первым делом, к удивлению Эшанкуловой, протянул ее паспорт.

    «Прошу прощения за сотрудников милиции, которые совершили такое нарушение», – сказал вежливый мужчина, фамилию и должность которого Малохат, к сожалению, не записала.

    По словам журналистки, после этого сотрудник приемной спросил, почему Эшанкулова решила прописаться в самаркандском кишлаке, может быть, лучше все же в Ташкенте?

    Малохат ответила, что с радостью прописалась бы к дочке Зарнигор Алимбековой, проживающей на массиве «Чиланзар». На что чиновник ответил, что это она может сделать прямо сегодня, если поедет в районный ОВИР.

    После чего задал следующий вопрос: «У вас есть еще какие-нибудь проблемы?»

    Эшанкулова ответила, что пять лет не может решить проблему с оформлением выездной визы для дочери Зарнигор, хотя та никогда раньше не выезжала из страны.

    После чего мужчина, как добрый Дед Мороз, сказал, что дочка может вместе с Малохат приехать в ОВИР, и там ей тут же поставят выездную визу – эта проблема тоже решена.

    Не захотела остаться у разбитого корыта

    По словам журналистки, сотрудник Народной приемной спросил: «Есть у нее еще какие-то проблемы?»

    «30 лет мне не давали прописку в Ташкенте, пять лет отказывали дочери в визе, и все эти вопросы вроде разом решились, но просить о восстановлении на работу на Гостелерадио я уже не рискнула: подумала, что это будет перебор, а то получится, как в сказке о рыбаке и рыбке, – не останусь ли я, как старуха, у разбитого корыта?» – признается Малохат.

    Под конец мужчина, выступивший для Эшанкуловой в роли «золотой рыбки», сказал журналистке: «Малохат-опа, вы очень хороший человек, мы ценим вас. Именно такие люди нужны нашему обществу».

    Эшанкулова признается, что после визита в Народную приемную она чуть не прослезилась от счастья.

    По словам журналистки, прямо из приемной она позвонила дочке, чтобы та немедленно ехала в Чиланзарский ОВИР.

    Уже в 15.00 Эшанкуловой там поставили печать с постоянной пропиской в столице, а через полчаса заветный спикер в паспорт получила и ее дочь Зарнигор.

    Источник:Ц-1
    Темы: Права человека в Узбекистане
    Теги: Малохат Эшанкулова права человека в Узбекистане Узбекистан
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