«Бесстрашные» открыли свой сайт в Узбекистане

Начал работу сайт HIMOYA, который создала группа «Бесстрашные», куда входит правозащитница Елена Урлаева и журналистка Малохат Эшанкулова.

Благодаря появлению HIMOYA, что переводится с узбекского «ЗАЩИТА», «Бесстрашные» смогут более оперативно освещать проблемы жителей Узбекистана, а их сообщения станут доступны широкому кругу читателей.

Работали много, а сайта не было

«Я не перестаю восхищаться Еленой Михайловной: так активно, честно и бескорыстно, как она, в правозащите Узбекистана не работает больше никто, – говорит Эшанкулова. – И в то же время, как это ни парадоксально, у нее не было своего сайта».

По словам журналистки, Урлаева свои сообщения отправляет только по рассылке в различные организации – всего 300 адресов. Это очень мало, расчет идет лишь на то, что поднятую тему «раскрутят» другие СМИ.

Но при этом большинство историй, о которых сообщает правозащитница, другие сайты, не говоря о прессе Узбекистана, никак не используют. А если что-то пишут, то только иногда, нередко при этом не упоминая фамилии Урлаевой.

«У меня как у профессиональной журналистки тоже возникают проблемы», – продолжает Эшанкулова.

Как рассказывает Малохат, материалы, которые она пишет на узбекском языке, сайты дают или с опозданием, или просто не публикуют.

Как говорит Урлаева, кое-какие деньги на открытие сайта у нее оставались от международных премий, которые ей присваивали за правозащитную деятельность, а оставшуюся сумму помогли собрать друзья.

«На поверку оказалось, что открыть сайт не так дорого и не так сложно», – добавляет Эшанкулова.

При этом все расходы сведены до минимума: оформлением сайта занимается Малохат, она же ставит свои материалы на узбекском языке.

А Урлаева и так представляет очень большое количество материалов. Благодаря тому, что к ней приходит много людей с жалобами, у правозащитницы всегда свежие факты.

На сайт HIMOYA приглашают всех желающих

По словам «Бесстрашных», несмотря на открытие сайта HIMOYA, рассылка ПАУ (Правозащитный альянс Узбекистана), которой пользовались как Урлаева, так иногда и Эшанкулова, продолжит свою работу.

При этом «Бесстрашные» не собираются делать сайт, где будут печатать материалы только двух человек.

Они приглашают принять в работе HIMOYA.UZ всех желающих – как правозащитников и журналистов, так и простых граждан.

Отчаянные женщины

Правозащитная группа «Бесстрашные» появилась в РУз сентябре 2015 года, когда Эшанкулова оправилась от тяжелой болезни и решила присоединиться к Урлаевой, которая проводила в это время традиционный мониторинг принудительного труда на сборе хлопка.

После того, как в октябре того же года власти Хазараспского района Хорезмской области устроили на женщин настоящую охоту, закончившую поиском в гинекологическом кресле «вражеских» флешек, и возникла идея названия: «Бесстрашные».

Ее целью стало проводить рейды в сельской глубинке Узбекистана и предавать гласности существующие там факты нарушения закона.