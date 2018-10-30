Будут ли улучшения в Зангиатинской зоне У/Я-64/14?

Правозащитники называют «скотскими» условия проживания для осужденных на зоне У/Я-64/14 – в колонии-поселении смешанного типа, расположенной в Зангиатинском районе Ташобласти.

Зона У/Я-64/14 – не совсем обычная. Это свободное поселение смешанного типа, где проживают осужденные обоих полов: в настоящее время там находятся 500 женщин и 100 мужчин.

При этом строить взаимоотношения между лицами противоположных полов категорически запрещено. Если мужчина или женщина возьмут друг друга только за руку, а все фиксирует камера видеонаблюдения, это приравнивается к нарушению режима.

Как рассказывает правозащитница из Ташкента Татьяна Довлатова, которая регулярно инспектирует положение в колонии, реагируя на жалобы ее обитателей, не так давно был случай, что 30-летний заключенный Мирза влюбился в 25-летнюю Мавлюду.

Правда, до любовных взаимоотношений дело не дошло. Кто-то увидел, что молодые люди общаются друг с другом, и тут же донес начальству. В результате Мирза оказался в штрафном изоляторе, а Мавлюда подписала заявление, что он ее изнасиловал.

Мирза в знак протеста проглотил гвоздь. Парень выжил, но ему не дали увидеться даже с матерью, приехавшей к нему из Намангана.

Татьяна Довлатова, в этом месяце дважды побывавшая в колонии, рассказывает, что ее всегда возмущают условия проживания заключенных.

По словам правозащитницы, в колонии-поселении годами ничего не меняется, только разрушается.

Женская умывальная комната не оборудована даже кранами. Вода тонкими струйками просто стекает по желобкам. А женский уличный туалет – без стекол и лампочек. Горячей воды нет, «купаются» женщины при помощи пластмассовых баклажек, которые они ставят на солнце, чтобы хоть как-то согреть воду.

Двухэтажный мужской барак, где живут заключенные, – без стекол, прошлой зимой большинство окон было закрыто полиэтиленовой пленкой. А тогда было очень холодно и совсем не работало отопление.

В мужском бараке нет помещения под кухню, где можно было бы приготовить горячую еду.

Свет в конце туннеля?

По мнению Довлатовой, начальство колонии экономит на благоустройстве. Заключенные возмущаются тем, что на территории зоны недавно установили дополнительно пять камер видеонаблюдения, на что деньги нашлись.

«Должны же существовать государственные санитарные нормы! – негодует правозащитница. – И в соответствии с ними помещения, рассчитанные на 600 человек, должны быть как-то прилично оборудованы. Особенно с учетом того, что заключенные занимаются тяжелым физическим трудом».

Татьяна Довлатова и родственники заключенных 20 октября побывали в спецпрокуратуре в Ташкенте, курирующей все зоны и колонии-поселения Узбекистана, с жалобой на условия в У/Я-64/14.

После этого заключенные сообщили Довлатовой хорошую новость: на территории колонии начали строить кухню для мужчин.

Но буквально два дня назад ей позвонили, проинформировав о том, что стройку неожиданно остановили.